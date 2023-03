Ferris Bühler Communications

Einladung – Führungspersonen aus der Schweizer Wirtschaft laden zum zweiten Think Tank ein: Wie geht die Schweiz mit dem Altern um?

Die Schweiz wird diverser, aber auch älter und damit kommen neue Herausforderungen auf uns als Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu. Der Verein Swiss Diversity, der die gesellschaftliche Anerkennung und Förderung von Diversität und Inklusion in der Schweiz voranzutreiben anstrebt, widmet sich daher dieses Jahr dem Thema «Alter».

Zudem wurde ein neues Gremium etabliert: das Swiss Diversity Advisory Board. Es besteht aus Führungspersönlichkeiten aus der Schweizer Wirtschaft, die sich in ihrer Vorbildfunktion öffentlich für Diversität und Inklusion einsetzen. Das Board trifft am 20. März bei der zweiten Ausgabe des Think Tanks, einer Denkfabrik für Diversity und Inklusion, erstmals persönlich zusammen.

Mehr zum neuen Gremium erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bilder stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Gerne laden wir Sie ein, beim Think Tank dabei zu sein:

Datum: Montag, 20. März 2023

Zeit: 16:00 bis 20:00 Uhr

Ort: Uni Bern, Hochschulstrasse 6, 3012 Bern im ‘Kuppelraum’

Ablauf :

Ab 15.30 Uhr - Eintreffen der Gäste (Kaffee, Tee, Getränke)

16.00 Uhr - Beginn der Veranstaltung

16.10 Uhr - Einführung in das Jahresthema «Age Diversity und Intersektionalität in der Schweiz»

16.20 Uhr - Vortrag Ellen Kocher, Autorin des Buches «Wake-Up, Shake-Up, Thrive!» zur Generation 50+ in der Schweiz

16.40 Uhr - Brainstorming in drei Gruppen zum Thema Age Diversity in der Schweiz:

Was sind die wichtigsten Aspekte und gegenwärtige gesellschaftliche Trends? Welche Lösungsansätze gibt es hierfür? Besondere Herausforderungen für die Generation 50+? Erwartungen der Gen Z? Generationsübergreifende Themen wie z.B. die ‘Vier-Tage-Woche’ in der Schweiz?

17.10 Uhr - Zusammentragen der Ergebnisse der Gruppendiskussionen

17.30 Uhr - Kaffeepause

17.45 Uhr - Next steps: Wie geht es weiter? Wesentliche Aussagen zum White Paper.

18.30 Uhr - Diskussion und Abstimmung zum kommenden Jahresthema für den Swiss Diversity Think Tank 2024

18.45 Uhr - Abschluss des offiziellen Teils der Veranstaltung

18.45 Uhr - Apéro, im Anschluss stehen Ihnen die Teilnehmenden und Verantwortlichen gerne für Interviews zur Verfügung.

Der Think Tank verbindet NGOs, die Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Ganz im Sinne des Brückenbauens. Mit dabei sind prägende Persönlichkeiten mit Know-how und Passion im Bereich Diversität und Inklusion. Bei Fragen zur vollständigen Teilnehmerliste können Sie uns gerne kontaktieren.

Akkreditierung:

Bitte melden Sie sich bis spätestens am 10. März 2023 per Rückmail ( christine@ferrisbuehler.com) oder unter 056 544 61 65 an und teilen Sie uns eventuelle Interviewwünsche mit einzelnen Teilnehmenden mit.

Wir freuen uns, wenn Sie Teil dieses wichtigen Ereignisses für die Schweizer Gesellschaft sein möchten.

Herzliche Grüsse

Christine Bohn

i.A. Swiss Diversity

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 61 65 christine@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Swi~ium 06.03.2023.docx