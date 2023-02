Ferris Bühler Communications

Kariem Hussein ist neuer Markenbotschafter von Hertz Schweiz

Europameister 2014, Bronzemedaille-Gewinner an den Europameisterschaften 2016, fünffacher Schweizermeister, Teilnehmer an den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und gleichzeitig Sportarzt – die Rede ist vom 400-Meter-Hürden-Läufer Kariem Hussein. Der Thurgauer ist ab sofort neuer Markenbotschafter von Hertz Schweiz. Der weltweit tätige Autovermieter unterstützt den Spitzensportler und Mediziner künftig in seiner Mobilität.

