Persönliche Einladung zum Experten-Talk: Regional goes Mainstream

Regionale Produkte liegen im Trend. Kaum verwunderlich, dass dieser Bereich über die letzten Jahre zum wachstumsstärksten Sektor im Food-Bereich gewachsen ist. Automatenbetreiber Dallmayr und die Marke "VAUD+" haben diesen Trend erkannt und in Kooperation mit regio.garantie ein einzigartiges Automaten-Konzept mit regionalen Produkten entwickelt, das jetzt unter dem Namen “Enjoy Local” lanciert wird.

Im Rahmen der Lancierung des neuen Automaten-Konzepts von Dallmayr und der Fachtagung Regionalprodukte an der HWZ diskutieren Experten zum Thema “Regional goes Mainstream: Wieso immer mehr Konsument:innen und Unternehmen auf regionale Produkte setzen”.

Gerne laden wir Sie ein, am Donnerstag, 19. Januar 2023, beim Experten-Talk und für individuelle Interviews mit den Experten mit dabei zu sein. Zudem sind Sie eingeladen, im Anschluss an den Talk auch bei der Fachtagung Regionalprodukte an der HWZ dabei zu sein.

Datum: 19. Januar 2023

Individuelle Interviews: ab 09.30 Uhr

Start Panel-Diskussion: 11.00 - 12.00 Uhr

Optional Fachtagung Regionalprodukte: 12.45 - 17.00 Uhr

Ort: HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich

Experten:

Stephan Feige, Fachstellenleiter Authentische Markenführung

Manfred Bötsch, Präsident des Vereins Schweizer Regionalprodukte

Adrian Rentsch, Geschäftsführer Dallmayr Vending & Office Schweiz

Christian Lütolf, Geschäftsführer Lütolf AG

Akkreditierung:

Bitte geben Sie per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 68 Bescheid, ob Sie beim Talk dabei sind und ein individuelles Interview mit den Experten vor Ort sowie gegebenenfalls einen Eintritt zur Fachtagung Regionalprodukte an der HWZ wünschen.

Alle weiteren Informationen sowie einen Link für die Live-Übertragung des Talks finden Sie in der offiziellen Einladung im Anhang. Bildmaterial der Experten stellen wir Ihnen unter diesem Link zum Download bereit.

Über einen Besuch von Ihnen vor Ort würden wir uns sehr freuen.

Herzliche Grüsse

Svenja Peters

i.A. Dallmayr

