China Everything veröffentlichte ein kurzes Video "A New Journey"

Zum Abschluss des 20. Parteitags der KPCh am 22. Oktober 2022 veröffentlichte China Everything ein kurzes Video, das Einblicke in die neue Reise gibt, auf die sich die KPCh begeben wird.

China, das bevölkerungsreichste Land der Welt, hat seinen Weg zur Modernisierung gewählt, um die Lebensbedingungen der Menschen im Inland zu verbessern und international eine aktivere Rolle zu spielen.

Xi Jinping wurde als Generalsekretär des 20. Zentralkomitees der KPCh wiedergewählt. Später führte er die anderen sechs Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh dazu, zur Pressekonferenz zu erscheinen.

Das kurze Video erklärt dem nicht-chinesischen Publikum, dass China unerschütterlich in der Vertiefung der Reformen und der Öffnung auf breiter Front und in der Verfolgung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung ist. Der Konsens in China ist, dass ein wohlhabendes China mehr Möglichkeiten für die Welt schaffen wird.