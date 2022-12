Ferris Bühler Communications

Airline Assistance Switzerland übernimmt die AeroGround Berlin GmbH am Flughafen Berlin-Brandenburg

Die Airline Assistance Switzerland (AAS) gibt ihre Expansion in Deutschland am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) bekannt und wird künftig ab dem 1. Januar 2023 sämtliche Aktivitäten des Vorgängers AeroGround Berlin GmbH übernehmen. Das Unternehmen ist innerhalb kürzester Zeit um neue Stationen in ganz Europa gewachsen und ist stolz auf die Motivation der rund 2’000 Mitarbeitenden.

Mehr Informationen über die Erweiterung des Portfolios von AAS finden Sie in der Pressemitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen unter diesem Link zum Download zur Verfügung.

