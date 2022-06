Ferris Bühler Communications

Seenachtfest Rapperswil-Jona verkündet vielfältiges Programm

In sechs Wochen ist es so weit: Der obere Zürichsee wird Zentrum des Geschehens am Seenachtfest Rapperswil-Jona vom 12. bis 14. August 2022. Nun steht das Programm fest.

Die Highlights des Seenachtfest 2022 bilden unter anderem die beiden Feuerwerkshows, nationale Musikacts wie Baba Shrimps, Caroline Chevin, Adrian Stern und die dreifache SMA-Gewinnerin Joya Marleen sowie die beliebten Flugshows der Patrouille Suisse und des Super Puma Display Teams. Und das vielfältige Rahmenprogramm mit einer Chilbi, einem breiten Food-Angebot von lokalen Beizen und einem bunten Kinderprogramm trifft bestimmt auch jeden Geschmack.

