Guinness Weltrekordversuch am Stadtfest Luzern: Längstes Anstossen der Welt

Am Samstag, 25. Juni 2022 soll am Stadtfest Luzern ein neuer Weltrekord aufgestellt werden. Die Luzerner Brauerei Eichhof will es mit dem längsten Anstossen der Welt in das offizielle Guinnessbuch der Rekorde schaffen. Dazu werden 1’301 Freiwillige gesucht, die mithelfen, den bestehenden Rekord aus Bangkok zu brechen und nach Luzern zu holen.

Wann: Samstag, 25. Juni

Treffpunkt: Bahnhofstrasse, vis-à-vis vom Wasserturm

Uhrzeit: Um 12 Uhr gratis Bier oder ein alkoholfreies Getränk abholen, in die Schlange einreihen, ab 13 Uhr anstossen. Ab 16 Uhr Verkündigung des möglichen Weltrekords auf dem Kapellplatz.

Mehr Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Auf Wunsch senden wir Ihnen im Anschluss an den Event gerne Bild- und Videomaterial des Weltrekordversuchs zu. Natürlich sind Sie herzlich eingeladen, dem Spektakel für eine Berichterstattung vor Ort beizuwohnen.

Bei Fragen und Interview-Wünschen mit den Verantwortlichen von Eichhof oder Guinness-Jury-Mitglied Seyda Subasi-Gemici melden Sie sich per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 67.

