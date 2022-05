Ferris Bühler Communications

Swiss Guest Award 2022: Das sind die 50 besten Restaurants der Schweiz

Bild-Infos

Download

Zum vierten Mal in Folge verleiht Lunchgate auf der Basis von über 74’000 echten Bewertungen den Swiss Guest Award – eine Auszeichnung für die besten Restaurants der Schweiz. Die Bewertungen erfolgen nur von Gästen, die durch das Reservationssystem “forAtable” einen Platz in einem Restaurant gebucht haben – für Fake Reviews gibts also keinen Platz.

Von Haute Cuisine bis hin zum einfachen Quartiertreff – wer für die kommenden lauen Sommerabende noch das perfekte Restaurant sucht, kann jetzt unter www.swissguestaward.ch durch die Beliebtesten scrollen.

Mehr Informationen zum Swiss Guest Award von Lunchgate und den 50 besten Restaurants der Schweiz finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial zu den Gewinnern finden Sie hier. Die komplette Rangliste finden Sie unter diesem Link.

Sehr gerne vermitteln wir Interviews mit Nikolaus Wein und Yves Latour von Lunchgate oder den ausgezeichneten Restaurantbetreiber:innen in Ihrer Region.

Bei Fragen stehen wir per Rückmail oder unter 056 544 61 68 gerne zur Verfügung.

Liebe Grüsse

Svenja Peters

i.A. Lunchgate AG

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Lun~Award 24052022.docx