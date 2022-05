Ferris Bühler Communications

Ferris Bühler Communications organisiert Guerilla Stunt für Kitzbüheler Alpen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Am 23. April ging es in Wien hoch her, und zwar wortwörtlich: Kletterer eroberten Hausfassaden, Biker sprangen über unbesetzte Bänke und Wanderer picknickten mitten in der Einkaufsmeile. Die Schweizer Storytelling-Agentur Ferris Bühler Communications organisierte die kreative Guerilla Aktion, mit der die Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH ihren Bergsommer bewerben.

Was in Wien genau passierte und was es mit dem Bergsommer Opening ab 26. Mai in den Kitzbüheler Alpen auf sich hat, erfahren Sie in der Mitteilung im Anhang.

Das Video der gelungenen Aktion gibts hier – Bildmaterial können Sie hier herunterladen.

Über eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Auf Wunsch senden wir gerne weiteres Material zu.

Liebe Grüsse

Larissa Laudadio

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direkt +41 56 544 61 66 larissa@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Fer~zbüheler Alpen.docx