In Walenstadt wird wieder getanzt: Probenstart für FLASHDANCE – DAS MUSICAL

Gestern Montag, 16. Mai 2022, starteten die Proben für einen unvergesslichen Musical-Sommer auf der Walensee-Bühne. Für den 22-köpfigen Profi-Cast begann somit eine intensive Zeit voller Gesangs-, Tanz- und szenischen Proben, bevor FLASHDANCE – DAS MUSICAL am Mittwoch, 15. Juni, Premiere feiert.

Eines der grossen Highlights der diesjährigen Neuinszenierung konnte in den vergangenen Wochen bereits am Walensee beobachtet werden: Am 2. Mai starteten die Aufbauarbeiten rund um das Bühnenbild. Mit 15 Metern Höhe beim obersten Kran stellt die Walensee-Bühne mit dem Bühnenbild von FLASHDANCE – DAS MUSICAL einen neuen Höhenrekord auf.

Alle Informationen zum Probenstart in Walenstadt entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial der bisherigen Inszenierungen auf der Walensee-Bühne sowie vom Cast finden Sie hier. Sie sind gespannt, wie spektakulär die Bühne bereits aussieht? Im Video sehen Sie den aktuellen Stand der Aufbauarbeiten.

Sie möchten sich selbst ein Bild machen und in die Musical-Welt eintauchen? Gerne organisieren wir einen Probenbesuch für Sie und vermitteln Interviews mit Initiant Marco Wyss oder den Darsteller:innen.

Über eine Berichterstattung in Ihrem Medium würden wir uns sehr freuen und stehen bei Rückfragen zur Verfügung.

