Einladung – Think Tank mit Schweizer Persönlichkeiten: Unterzeichnung der 1. Deklaration für Diversität und Inklusion in der Schweiz

Die Schweiz ist ein Land mit einzigartiger Vielfalt, die auch 2022 noch nicht von jedem frei gelebt werden kann und deren Potential bis heute nicht richtig ausgeschöpft wird. Mit der Schaffung einer Swiss Diversity Plattform setzen sich die Initiant:innen Michel Rudin, Stephan Lendi und Simone Müller-Staubli für bessere Inklusion ein.

Die Initiative wird breit unterstützt durch Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft. Erstmals findet hierzu auch der Swiss Diversity Think Tank statt: Eine Denkfabrik für einen konstruktiven Austausch über Chancen und Herausforderungen der Diversität in der Schweiz. Mit der gemeinsamen Unterschrift der Deklaration entwickeln sie eine gemeinsame Vision, wie Diversität und Inklusion im Alltag und in der Geschäftswelt entwickelt werden kann.

Gerne laden wir Sie ein, unmittelbar nach der Erarbeitung der Vision, dabei zu sein, wenn Meinungsführende offiziell die “Deklaration der Diversität und Inklusion in der Schweiz” unterzeichnen und sich somit öffentlich der Diversität verpflichten.

Im Anschluss stehen Ihnen die Teilnehmenden und Verantwortlichen gerne für Interviews zur Verfügung.

Datum : Montag, 21. März 2022

: Montag, 21. März 2022 Zeit : 17:15 - 17:45 Uhr

17:15 - 17:45 Uhr Ort : Haus der Universität Bern (Schlösslistrasse 5, 3008 Bern)

Haus der Universität Bern (Schlösslistrasse 5, 3008 Bern) Online: Zoom-Link (folgt bei Akkreditierung)

Zoom-Link (folgt bei Akkreditierung) Ablauf: Es finden Workshops statt, in denen die Teilnehmenden konkrete Ziele und Massnahmen ausarbeiten. Anschliessend findet von 17:15 bis 17:45 Uhr die erstmalige Unterzeichnung der “Deklaration der Diversität und Inklusion in der Schweiz” im Plenum statt.

Mit dabei sind 26 prägende Persönlichkeiten mit Know-how und Passion im Bereich Diversität und Inklusion, wie z.B. der Schwinger Curdin Orlik, Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried, General Manager Estée Lauder Schweiz Maike Kiessling oder das Schweizer Model Manuela Frey, die gemeinsam mit den Initiant:innen Michel Rudin, Christoph Stühn und Christiane Bisanzio eine neue Ära für Diversität und Inklusion einläuten. Die vollständige Teilnehmerliste finden Sie hier.

“Zur Umsetzung von Diversität und Inklusion braucht es alle Menschen, die aus verschiedenen Perspektiven am gleichen Strang ziehen – denn ich bin überzeugt, dass gelebte Vielfalt positive Auswirkungen auf die Schweizer Gesellschaft hat,” so Michel Rudin, Co-Founder Swiss Diversity Plattform.

Bitte melden Sie sich bis spätestens am 15. März 2022 per Rückmail (christine@ferrisbuehler.com) oder telefonisch unter 056 544 61 65 an und teilen Sie uns eventuelle Interviewwünsche mit einzelnen Teilnehmenden mit.

Wir freuen uns, wenn Sie Teil dieses wichtigen Ereignisses für die Schweizer Gesellschaft sein möchten.

