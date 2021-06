Panta Rhei PR AG

Medieninformation: KLM ist bereit für den Sommer: vier neue Destinationen in Europa

Ein Dokument

KLM erweitert das Interkontinentalnetz in diesem Winter

um sechs neue Ziele

Nach den bereits angekündigten Erweiterungen in Europa für den Sommer 2021 nimmt KLM mit Beginn des Winterflugplans (31. Oktober 2021 bis 26. März 2022) auch neue Ziele in ihr Interkontinentalnetz auf. Dies entspricht der Strategie von KLM, ihr Netzwerk zuerst dort zu erweitern, wo es sich am schnellsten erholen wird, um den Kundinnen und Kunden eine möglichst grosse Auswahl an Zielen zu bieten. Zu den neuen Destinationen gehören Mombasa, Orlando, Cancun, Bridgetown, Port of Spain und Phuket.

Die kenianische Stranddestination Mombasa wird zweimal wöchentlich mit der Boeing 787-9 angeflogen. Dieser Flugzeugtyp wird auch für Flüge nach Orlando in Florida (viermal wöchentlich) und zum mexikanischen Badeort Cancun (dreimal wöchentlich) eingesetzt. Der Airbus A330 wird Passagiere nach Bridgetown (Barbados, dreimal wöchentlich) und Port of Spain (Trinidad und Tobago, dreimal wöchentlich) fliegen. Die thailändische Insel Phuket wird viermal pro Woche mit einer Boeing 777-300 bedient.

Netzwerk-Strategie

Während der Covid-19-Pandemie hat KLM alles getan, um ihr Streckennetz aufrechtzuerhalten, um weiterhin Fracht zu befördern und Passagieren die Reise zu ermöglichen, wenn dies notwendig ist – natürlich in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften, die sowohl von der niederländischen Regierung als auch von den lokalen Behörden vorgegeben werden. KLM wird weiterhin eng mit der niederländischen Regierung zusammenarbeiten, um effektive und verhältnismässige Massnahmen aufrechtzuerhalten, die auf die Situation in den Niederlanden und im Ausland zugeschnitten sind.

Diese Strategie hat KLM während der gesamten Covid-19-Krise gute Dienste geleistet. Jetzt, wo sich die allgemeine Lage und die Aussichten verbessern, steht die Erweiterung des Netzwerks wieder auf der Tagesordnung, vor allem innerhalb und in die Regionen, in denen die Erholung am schnellsten eintreten wird. Die sechs neuen Destinationen passen genau in dieses Bild.

Ziel ist es, den Kundinnen und Kunden von KLM ein möglichst grosses Netzwerk zu bieten. Die Netzwerkplanung muss flexibel sein, damit KLM schnell auf Marktchancen reagieren kann. Mit dieser Erweiterung wird das Streckennetz fast das Niveau von vor Covid-19 erreichen, nur mit weniger Kapazität, weniger Frequenzen und weniger Flugzeugen. Sobald die Nachfrage steigt, wird KLM mehr Flüge durchführen und/oder grössere Flugzeuge einsetzen.

«Für KLM ist dies der nächste, bedeutende Schritt beim Wiederaufbau des Netzwerks zum Nutzen unserer Fluggäste. Bis zu 99 Ziele in Europa werden im Sommer angeflogen und mit dieser jüngsten Erweiterung wird auch das interkontinentale Netzwerk von KLM für den Winter deutlich gestärkt», so KLM CEO & Präsident Pieter Elbers.

Flugpläne

Mombasa wird auf dem Rückweg nach Amsterdam mit Nairobi kombiniert. Dies gilt auch für Orlando und Miami. Phuket wird sowohl von als auch nach Amsterdam über Kuala Lumpur angeflogen. Bridgetown und Port of Spain werden kombiniert, Cancun wird eine Nonstop-Verbindung sein.

Die Flugpläne für die sechs neuen Ziele sehen wie folgt aus:

KL0563 // Amsterdam-Mombasa // Do/So // 10.10 // 20.50

KL0563 // Mombasa-Nairobi // Do/So // 21.40 // 22.50

KL0563 // Nairobi-Amsterdam // Do/So // 23.59 // 06.25*

KL0625 // Amsterdam–Orlando // Mo/Sa // 11.15 // 15.00

KL0625 // Orlando–Miami // Mo/Sa // 16.45 // 17.50

KL0625 // Miami–Amsterdam // Mo/Sa // 18.50 // 09.15*

KL0629 // Amsterdam–Miami // Do/Fr // 10.40 // 14.40

KL0629 // Miami–Orlando // Do/Fr // 16.30 // 17.35

KL0629 // Orlando–Amsterdam // Do/Fr // 18.35 // 08.40*

KL0689 // Amsterdam–Cancun // Di/Do/Sa // 10.40 // 15.40

KL0690 // Cancun–Amsterdam // Di/Do/Sa // 17.40 // 08.50*

KL0781 // Amsterdam–Bridgetown // Mo/Do/Sa // 12.25 // 16.45

KL0781 // Bridgetown–Port of Spain // Mo/Do/Sa // 17.50 // 19.00

KL0781 // Port of Spain–Amsterdam // Mo/Do/Sa // 20.35 // 10.30*

KL0801 // Amsterdam–Kuala Lumpur // Mo/Mi/Fr/Sa // 20.50 // 15.45*

KL0801 // Kuala Lumpur–Phuket // Di/Do/Sa/So // 17.05 // 17.35

KL0802 // Phuket–Kuala Lumpur // Di/Do/Sa/So // 20.00 // 22.30

KL0802 // Kuala Lumpur–Amsterdam // Di/Do/Sa/So // 23.50 // 05.55*

(*) Ankunft am nächsten Tag

Alle Zeiten sind Ortszeiten. Die Flugpläne können sich ändern. Aktuelle Informationen gibt es auf der KLM-Website oder der KLM-App.

Verbindung aus der Schweiz

Ab Genf und Zürich sind die neuen Destinationen sowohl abgehend als auch ankommend mit einer bequemen Verbindung zu erreichen: Port of Spain, Bridgetown, Phuket und Orlando mit einer Umsteigezeit von maximal zwei Stunden, Mombasa mit einer Umsteigezeit von maximal drei Stunden und Cancun mit einer Umsteigezeit von 4,5 Stunden.

Ausgehend von Zürich sind Port of Spain, Bridgetown, Phuket, Orlando und Cancun gar mit einer Anschlusszeit von nur 2,5 Stunden erreichbar.

Sichere und verantwortungsvolle Flugreisen

KLM hat alle notwendigen Massnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Flüge sowohl für die Passagiere als auch für das Personal sicher sind. So sind zum Beispiel Gesichtsmasken beim Einsteigen und während des Fluges vorgeschrieben, und die KLM-Flugzeuge werden extra gereinigt. Die Luft an Bord wird schnell und häufig mit HEPA-Filtern aufgefrischt. Aufgrund dieses Massnahmenpakets verlieh die Forschungsagentur APEX KLM den Top-Status für «Gesundheitssicherheit» und machte sie damit zu einer der weltweit führenden Fluggesellschaften in Sachen Hygiene.