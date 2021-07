Ferris Bühler Communications

blue Sport verlängert mit der Serie A TIM

Blue Sport sichert sich die Übertragungsrechte an der Serie A TIM auch für die kommende Rechteperiode und festigt damit seine Position als «Home of Football» in der Schweiz. Neben der spanischen LaLiga Santander, die neu exklusiv vollumfänglich im blue Sport Portfolio verfügbar ist, können Fans weiterhin alle Spiele der höchsten italienischen Fussballliga live miterleben.

Alle Topspiele pro Runde werden auf Deutsch und Französisch kommentiert, einzelne Partien zudem auch im Free-TV auf blue Zoom übertragen. Highlights, News und Analysen finden Fussballfans jederzeit auf dem Onlineportal blue News, auf blue TV oder über die Social-Media-Kanäle von blue.

