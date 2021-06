Ferris Bühler Communications

Impfen direkt vor der Haustüre: Familien und Mitarbeiter zu Hause oder im Büro impfen lassen

Die Stiftung OrphanHealthcare bietet in Zusammenarbeit mit Partnern ab sofort ein sehr flexibles mobiles Impfen für Familien und Firmen an. Dabei kommt ein medizinisch ausgebildetes Team direkt in die Unternehmen oder nach Hause und impft alle willigen Mitarbeitenden und Familien im Kanton Bern und Zürich. Jede Impfdosis hilft gleichzeitig Kindern mit einer seltenen Krankheit und deren Familien.

Weitere Informationen zur Impfung auf vier Rädern finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

Bei Rückfragen oder Interview-Wünschen steht Ihnen Dr. Frank Grossmann gerne unter foundation@fohc.ch oder unter Tel. 044 680 11 33 zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Christine Bohn

i.A.Stiftung OrphanHealthcare

