Berner Fachhochschule (BFH)

Peter Staub ist neuer Direktor des Departements Architektur, Holz und Bau

Anfang Februar 2021 hat Prof. Peter Staub sein Amt als Direktor des BFH-Departements Architektur, Holz und Bau angetreten. Der ehemalige Leiter des Instituts für Architektur und Raumentwicklung und Rektor ad interim an der Universität Liechtenstein freut sich auf die neue Herausforderung.

Prof. Peter Staub tritt die Nachfolge an von René Graf, der die BFH letzten Sommer verlassen hat. Er ist seit 15 Jahren in der universitären Lehre und Forschung sowie im Hochschulmanagement tätig. Seit 2008 arbeitete er in verschiedenen Funktionen an der Universität Liechtenstein u.a. als Leiter des Instituts für Architektur und Raumentwicklung. Als Prorektor für Aussenbeziehungen pflegte er zudem während drei Jahren die nationalen und internationalen Netzwerke der Universität und verantwortete während eines Jahres als Rektor ad interim die operative Führung.

«Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, die damit verbundenen Herausforderungen und auf viele spannende Begegnungen», sagt Peter Staub. Anlässlich seines Amtsantritts hat er in einer Videobotschaft ein paar Gedanken formuliert, die ihm für die BFH-AHB, ihre Mitarbeitenden, Studierenden und externe Partner*innen am Herzen liegen.

