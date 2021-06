Ferris Bühler Communications

Marktführerin setzt auf Start-up-Charakter: Kulturwandel bei mb-microtec ag

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Das Berner Mikrotechnik-Unternehmen mb-microtec ag ist seit über fünfzig Jahren internationale Marktführerin in der Herstellung und dem Vertrieb der weltweit kleinsten Tritiumgaslichtquellen trigalight. Wer als Firma erfolgreich ist und in ihrem Segment gar eine Monopolstellung innehat, neigt dazu, träge und bequem zu werden – dies will CEO Roger Siegenthaler verhindern.

Nun strebt die Firma einen Kulturwandel an und will eine in Start-ups herrschende Mentalität implementieren, um Innovationen zu beschleunigen und neuen Schwung in den Markt zu bringen – und schafft dafür eine einzigartige Stelle.

Alle Informationen zum Kulturwandel bei der mb-microtec ag sowie der neu geschaffenen Innovationsstelle entnehmen Sie bitte der angehängten Medienmitteilung. Bildmaterial finden Sie hier.

Bei Fragen oder für Interview-Wünsche können Sie sich via Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 68 bei uns melden.

Beste Grüsse,

Svenja Peters

i.A. mb-microtec ag