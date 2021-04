Leichter unterwegs in der Natur: Innovation ermöglicht neue Welt des Beobachtens

Ferris Bühler Communications

Der Unterschied liegt im Detail, und so passen verändern sich die Ferngläser Stück für Stück, ein Detail nach dem anderen. Was bleibt: Ein revolutionär grosses Sehfeld und ein bahnbrechendes Design vereint in einem Fernglas der Premiumklasse - das NL Pure von SWAROVSKI OPTIK. Damit werden Naturbegeisterte in eine neue Welt des Beobachtens entführt. Mit dem NL Pure 32 bringt das Tiroler Familienunternehmen ab Anfang Mai 2021 eine kleinere und leichtere Ausführung des Fernglases auf den Markt.

Mehr dazu erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

Lust, die Produkte von SWAROVSKI OPTIK selbst auszuprobieren? Wir leihen Ihnen gerne ein Fernglas für Ihren nächsten Ausflug.

Bei einem Besuch im Unternehmenssitz in Absam (Tirol), Interview-Wünschen mit der Geschäftsleitung oder allgemeinen Fragen unterstützen wir Sie gerne und stehen per Rückmail oder unter 056 544 61 65 zur Verfügung.

