St. Gallerin Joya Steiner ist Gewinnerin des grössten Schweizer Mikro-Influencer Contests

Am vergangenen Wochenende fand das Finale des SunIce Influencer Contests in St. Moritz statt – unter coronakonformen Schutzmassnahmen. Die Coaches Mirjana Zuber, Rafael Beutl und Arina Luisa gaben den drei Finalisten bei Shootings auf dem Quad, im Schnee auf Salastrains oder bei verschiedenen Challenges im Kempinski Hotel wertvolle Tipps. Schliesslich konnte sich im Voting die St. Gallerin Joya Steiner durchsetzen. Als Schützling von Arina Luisa geht sie nun als kreativstes Nachwuchstalent aus 128 Teilnehmern hervor und möchte ihre Karriere auch weiterhin auf Social Media fortsetzen.

Weitere Informationen zur Gewinnerin des Influencer Contests Joya Steiner und zum Finale in St. Moritz finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Spannendes Bildmaterial von den Finalisten und Rafael Beutl & Co. im Schnee steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

