dpa beruft Johannes Hennemuth zum Redaktionsleiter Video

Berlin (ots)

Johannes Hennemuth (41) wird zum 1. Juli Redaktionsleiter Video bei der Deutschen Presse-Agentur. In dieser Funktion steuert er die aktuelle Bewegtbildproduktion von Deutschlands größter Nachrichtenagentur. In seiner Rolle koordiniert er zudem die Zusammenarbeit mit der Video-Nachrichtenagentur TeleNewsNetwork, die die dpa zum 1. Juli übernimmt. TNN bildet künftig die Video-Unit der dpa.

Johannes Hennemuth plant schon jetzt als Dienstleiter Video die Bewegtbildproduktion der festen und freien Fotografinnen und -Fotografen sowie der Kameraleute der dpa. Dazu gehören auch Ready-to-publish-Beiträge. dpa liefert derzeit rund 40 Videos wöchentlich an digitale Anbieter aus. Daneben gibt es gemeinsam mit TNN ein integriertes Angebot für alle deutschen Fernsehsender.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann: "Bewegtbild ist eine weitere wichtige Säule unserer redaktionellen Angebote neben Wort, Foto, Audio, Daten, Grafik und redaktioneller Beratung und Ausbildung. Johannes Hennemuth hat mit seinem Team das aktuelle dpa-Videoangebot in den vergangenen Jahren erfolgreich ausgebaut. Mit der gemeinsamen Videoproduktion mit TNN gehen wir als dpa den nächsten Schritt zu einem Vollanbieter auch im TV- und Digitalbereich."

Johannes Hennemuth stammt aus Idstein im Taunus. Nach seinem Studium zum Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Medienwirtschaft im Jahr 2004 kam er über die Stationen Sales Manager und Redakteur bei der european pressphoto agency (epa) 2008 zur dpa. Hier folgten zuerst in Frankfurt/Main und später im zentralen Newsroom in Berlin Stationen als Redakteur und als Dienstleiter in der Fotoredaktion, bevor er 2018 am neu gegründeten Visual Desk als Dienstleiter ins Videoteam wechselte. Seit März 2020 fungiert er als zentrales Bindeglied zwischen den neuen Kolleginnen und Kollegen der TNN und der dpa und entwickelt mit dem Team die künftige Zusammenarbeit.

