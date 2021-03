Ferris Bühler Communications

Mehr Geld für die Deutschschweiz: FinanceScout24 analysiert das Kreditverhalten im Corona-Jahr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Kommende Woche, am 16. März 2021, ist es ein Jahr her, seitdem der Bundesrat die «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiegesetz verkündete. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wurden vorerst geschlossen. Einzig die Lebensmittelläden und Apotheken blieben offen – es herrschte Stillstand in der Schweiz.

Heute, knapp zwölf Monate nach diesem Ereignis, können wir rückblickend von einem Jahr der Extreme sprechen, welches nicht nur Einfluss auf die Stimmung der Menschen nahm, sondern auch die Konsumgewohnheiten veränderte. Eine Analyse von FinanceScout24 zeigt, wie sich das Corona-Jahr im Konsumverhalten bei Privatkrediten widerspiegelt. Welchen Einfluss die Pandemie tatsächlich hatte und weitere Informationen zum Kreditverhalten im 2020 finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang

Bei Fragen oder Interview-Wünschen mit der Kreditspezialistin Angela Lopes oder Corporate Communications Manager Kathrin Staats von FinanceScout24 melden Sie sich gerne per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 65.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Christine Bohn

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 61 65 christine@ferrisbuehler.com

www.ferrisbuehler.com