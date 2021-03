Ferris Bühler Communications

Stille Nacht auf der Engstligenalp: stilles Spektakel im Dunkeln mit Nina Burri & Co.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Es gibt kaum einen Ort, wo die Lichtverschmutzung so gering ist und die Sterne so klar zu sehen sind, wie auf der grössten Hochebene Europas. Am Kraftort auf der Engstligenalp im Berner Oberland liegt lediglich das gemütliche Berghotel, bei dem im Dunkeln gerade mal einige Fackeln leuchten.

Hier wird ab heute, 15. März bis Ende April 2021 ein besonderes Erlebnis geboten: Unter dem Namen “Stille Nacht” können Gäste neben vielfältigen Winteraktivitäten auch ein glanzvolles Abendprogramm geniessen – inklusive Fackelwanderungen im Mondschein, exklusiven Showacts mit prominenten Künstlern (Nina Burri, Vincent Raven & Co.) und Weihnachtsessen. Ja, richtig gelesen.

Mehr zur stillen Nacht auf der Engstligenalp erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

Sie möchten sich selbst ein Bild machen und eine stille Nacht hautnah miterleben? Gerne gleisen wir für Sie einen individuellen Besuch auf der Engstligenalp auf.

Bei Fragen und Interview-Wünschen mit Vertretern der Bergbahnen Engstligenalp AG stehen wir gerne jederzeit per Rückmail oder unter Tel. 056 544 61 64 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium und natürlich auch über einen Besuch vor Ort!

Herzliche Grüsse

Céline Schleich

i.A. Bergbahnen Engstligenalp AG

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direkt +41 56 544 61 64 celine@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com