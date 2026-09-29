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Premi in aumento: promuovere il collegamento in rete e contenere i costi

Bern (ots)

Nel 2027 i premi di cassa malati aumentano nuovamente, in media del 5 per cento. H+ I vostri ospedali prende sul serio la pressione che ne risulta per la popolazione. Per contenere in modo duraturo l'incremento dei costi occorre più che una pressione a breve termine al risparmio: occorre uno sviluppo ulteriore coerente per l'assistenza sanitaria. Gli ospedali e le cliniche forniscono un contributo essenziale a tale scopo. Essi spostano trattamenti sul settore ambulatoriale, concentrano offerte e, assieme ad altri fornitori di prestazioni, creano reti regionali delle cure.

La popolazione svizzera invecchia e quindi ha una maggiore necessità di trattamenti e cure medico-sanitari. Nel contempo, il progresso medico permette di effettuare delle terapie che pochi anni fa ancora non esistevano. Tale sviluppo contribuisce a un'assistenza sanitaria di qualità elevata, comporta tuttavia pure un aumento dei costi. Tanto più importante è impiegare in maniera possibilmente efficace i mezzi a disposizione a livello di personale, infrastruttura e finanziario.

L'ospedale è il pilastro centrale dell'assistenza sanitaria

Gli ospedali e le cliniche sono oggi molto più che luoghi per le cure stazionarie. Essi garantiscono le cure urgenti del pronto soccorso, offrono diagnosi, consulti ambulatoriali, medicina di giorno, terapie e trattamenti successivi e mettono a disposizione prestazioni medico-sanitarie altamente specializzate. Ciò li rende un pilastro centrale delle cure di base.

Oggi molti interventi che in passato richiedevano una degenza ospedaliera di più giorni, possono essere effettuati in regime ambulatoriale. Ciò spesso soddisfa le esigenze dei pazienti, richiede meno infrastruttura e sgrava il personale, dato che sono necessari meno pernottamenti e meno turni di notte e di weekend. Gli ospedali portano avanti attivamente tale sviluppo, nonostante le tariffe nel settore ambulatoriale siano troppo basse.

Assistenza sanitaria collegata in rete invece di doppioni

La trasformazione va tuttavia oltre il passaggio al regime ambulatoriale di singoli trattamenti. Ospedali e cliniche concentrano le proprie offerte, si specializzano e collaborano più strettamente con medici di famiglia, servizi spitex, riabilitazione, psichiatria e altri fornitori di prestazioni. In tal modo evitano doppioni ed eseguono i trattamenti solamente laddove è sensato dal punto di vista medico ed efficiente.

"L'ospedale di oggi è stazionario, ambulatoriale e collegato in rete. Gli ospedali e le cliniche sono dunque non soltanto una parte importante dell'assistenza sanitaria, bensì pure un motore importante nel mutamento dell'assistenza ai pazienti. Chi vuole contenere in modo duraturo l'incremento dei costi, deve permettere la trasformazione verso un'assistenza sanitaria ambulatoriale e collegata in rete a livello regionale", dice Anne-Geneviève Bütikofer, la direttrice di H+.

La trasformazione richiede condizioni quadro adeguate

Affinché gli ospedali possano fornire integralmente il proprio contributo, le condizioni quadro politiche e finanziarie devono sostenere questo sviluppo. Oggi la rimunerazione di molte prestazioni ambulatoriali non copre i costi. Nel 2025 oltre l'80 per cento degli ospedali acuti non ha raggiunto il margine necessario per un esercizio sostenibile. Ulteriori riduzioni tariffali o nuovi interventi di legge non riducono dunque i costi, bensì frenano il passaggio al regime ambulatoriale e generano un dispendio amministrativo maggiore.

H+ chiede perciò tariffe ambulatoriali appropriate che raffigurino adeguatamente una fornitura di prestazioni efficiente. Allo stesso tempo occorrono condizioni migliori e incentivi mirati, affinché possano essere promosse reti e cooperazioni tra i fornitori di prestazioni. Un contenimento dei costi sostenibile, infatti, non riesce indebolendo l'assistenza sanitaria, bensì mediante una trasformazione mirata. Gli ospedali e le cliniche sono disposti a portare avanti ulteriormente questo mutamento, in favore di un'assistenza sanitaria di qualità elevata, finanziabile e garantita a lungo termine.