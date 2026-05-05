Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Il senso di sicurezza nei viaggi all'estero ai minimi dalla pandemia di Covid

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Vernier/Ostermundigen (ots)

La situazione mondiale tesa genera incertezza tra i viaggiatori. Lo dimostrano i risultati del decimo Barometro dei viaggi del TCS. Tuttavia, la voglia di viaggiare in generale non ne risente. Si osserva però una maggiore tendenza a scegliere destinazioni europee piuttosto che mete oltreoceano.

Le crisi e i conflitti geopolitici influenzano anche il comportamento di viaggio delle Svizzere e degli Svizzeri. È quanto emerge dai risultati del decimo Barometro dei viaggi, realizzato dall'istituto di ricerca gfs.bern su mandato del TCS. All'indagine rappresentativa, condotta tra febbraio e marzo 2026, hanno partecipato 1004 adulti della popolazione svizzera e 810 membri del TCS.

Rispetto all'anno precedente, gli intervistati considerano i viaggi all'estero decisamente meno sicuri. Il 33% ha dichiarato di ritenerli piuttosto insicuri, contro il 19% del Barometro dei viaggi 2025. Solo nell'anno pandemico 2021 il livello di insicurezza era ancora più elevato. Questo bisogno di sicurezza si manifesta anche durante il viaggio. L'89% ha indicato che la sicurezza e l'assistenza sono l'aspetto più importante quando si viaggia. Sono inoltre molto richieste le informazioni di viaggio online e le indicazioni di sicurezza, così come canali di comunicazione efficienti e rapidi con la Svizzera per ottenere consulenza medica.

La popolarità dei viaggi in Europa è in aumento

Nonostante questo sentimento di insicurezza, la propensione a viaggiare delle Svizzere e degli Svizzeri resta elevata. La quota di chi non viaggia mai è diminuita dal 19% nel 2026 al 9% nell'indagine attuale. Il 40% viaggia meno di prima, il 38% quanto prima e l'11% più spesso. Si osserva quindi una stabilizzazione del desiderio di viaggiare, dopo l'effetto di recupero registrato nei primi anni successivi alla pandemia di coronavirus. Anche lo sguardo retrospettivo lo conferma: l'84% degli intervistati ha dichiarato di aver effettuato nel 2025 un viaggio all'estero con almeno tre pernottamenti. Si tratta di una quota di poco inferiore rispetto all'anno precedente, ma simile a quello di due anni fa.

Si continua dunque a viaggiare volentieri, ma l'instabilità politica e i conflitti armati influenzano fortemente il comportamento di viaggio. Due terzi dei partecipanti al sondaggio hanno indicato questo fattore come determinante per i loro piani di viaggio. L'Europa acquisisce così maggiore importanza come continente preferito. In particolare, i paesi europei al di fuori dei paesi limitrofi, nonché la Spagna e il Portogallo, sono più popolari. Le destinazioni del Nord America, hanno invece perso d'attrattiva.

Viaggiare con l'auto privata perde d'importanza

Nella scelta del mezzo di trasporto preferito si conferma una tendenza pluriennale: l'auto privata è ormai il mezzo principale solo per il 51% dei viaggiatori, contro il 67% nel Barometro dei viaggi 2023. Oggi auto, aereo (51%) e treno (50%) sono praticamente alla pari. Altri mezzi di trasporto come autobus, auto a noleggio, treno notturno, camper e nave da crociera sono meno richiesti.

Quando i soci TCS viaggiano, il loro comportamento non si discosta in modo significativo da quello del resto della popolazione - con un'eccezione. I viaggi in città sono meno apprezzati tra i soci del TCS, che invece privilegiano maggiormente viaggi esperienziali o d'avventura, nonché vacanze in campeggio.

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Informazioni sullo studio

Committente: Touring Club Svizzero

Campione base

- Popolazione: abitanti a partire da 18 anni con residenza in Svizzera che padroneggiano una delle tre lingue principali

- Soci: del Touring Club Svizzero che padroneggiano una delle tre lingue principali

Tipo di sondaggio

- Popolazione: telefonico, assistito da computer (CATI), online-panel

- Soci: online

Campionamento

- Popolazione: piano di campionamento secondo Gabler/Häder per RDD/Dual Frame / Uso della lista Swiss-Interview, Panel a selezione casuale

- Soci: campione a sorte dalla banca dati dei soci del Touring Club Svizzero

Entità del campione

- Popolazione: 1'004 (DCH 701, FCH 242, ICH 61)

- Soci: 810 (DCH 426, FCH 302, ICH 82)

Durata del sondaggio

- Popolazione: dal 14.02 al 19.03.2026

- Soci: dal 17.02. al 31.03.2026

Errore di campionamento

- Popolazione: 3,1%

- Soci: 3,4%