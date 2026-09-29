PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von H+ Ihre Spitäler mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

H+ Ihre Spitäler

Steigende Prämien: Vernetzung weiter vorantreiben, Kosten dämpfen

Bern (ots)

Die Krankenkassenprämien steigen 2027 erneut an, im Durchschnitt um 5 Prozent. H+ Ihre Spitäler nimmt die Belastung für die Bevölkerung ernst. Um das Kostenwachstum nachhaltig zu dämpfen, braucht es mehr als kurzfristigen Spardruck: Die Gesundheitsversorgung muss konsequent weiterentwickelt werden. Die Spitäler und Kliniken leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Sie verlagern Behandlungen in den ambulanten Bereich, bündeln Angebote und bauen gemeinsam mit anderen Leistungserbringern regionale Versorgungsnetzwerke auf.

Die Schweizer Bevölkerung wird älter und braucht entsprechend mehr medizinische Behandlungen und Pflege. Gleichzeitig macht der medizinische Fortschritt Therapien möglich, die es vor wenigen Jahren noch nicht gab. Diese Entwicklung trägt zu einer hochstehenden Gesundheitsversorgung bei, führt aber auch zu steigenden Kosten. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen personellen, infrastrukturellen und finanziellen Mittel möglichst wirksam einzusetzen.

Das Spital ist zentraler Pfeiler der Gesundheitsversorgung

Die Spitäler und Kliniken sind heute weit mehr als Orte für stationäre Behandlungen. Sie gewährleisten die Notfallversorgung, bieten Diagnostik, ambulante Sprechstunden, Tagesmedizin, Therapien und Nachbehandlungen an und stellen hoch spezialisierte medizinische Leistungen bereit. Damit sind sie ein zentraler Pfeiler der Grundversorgung.

Viele Eingriffe, für die früher ein mehrtägiger Spitalaufenthalt notwendig war, können heute ambulant durchgeführt werden. Das entspricht häufig den Bedürfnissen der Patient:innen, benötigt weniger Infrastruktur und entlastet das Personal, weil weniger Übernachtungen sowie Nacht- und Wochenenddienste erforderlich sind. Die Spitäler treiben diese Entwicklung aktiv voran, trotz zu tiefer Tarife im ambulanten Bereich.

Vernetzte Versorgung statt Doppelspurigkeiten

Die Transformation geht jedoch über die Ambulantisierung einzelner Behandlungen hinaus. Spitäler und Kliniken bündeln ihre Angebote, spezialisieren sich und arbeiten enger mit Hausärzt:innen, Spitex, Rehabilitation, Psychiatrie und anderen Leistungserbringern zusammen. So vermeiden sie Doppelspurigkeiten und führen Behandlungen dort durch, wo es medizinisch sinnvoll und effizient ist.

"Das Spital von heute ist stationär, ambulant und vernetzt. Die Spitäler und Kliniken sind damit nicht nur ein bedeutender Teil in der Gesundheitsversorgung, sondern auch wichtiger Treiber im Wandel der Versorgung von Patient:innen. Wer das Kostenwachstum nachhaltig dämpfen will, muss die Transformation hin zu einer ambulanten und regional vernetzten Versorgung ermöglichen", sagt Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin von H+.

Transformation braucht geeignete Rahmenbedingungen

Damit die Spitäler ihren Beitrag vollumfänglich leisten können, müssen die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen diese Entwicklung unterstützen. Heute werden viele ambulante Leistungen noch immer nicht kostendeckend vergütet. 2025 erreichten mehr als 80 Prozent der Akutspitäler die Marge nicht, die für einen nachhaltigen Betrieb nötig ist. Weitere Tarifsenkungen oder neue gesetzliche Eingriffe dämpfen die Kosten deshalb nicht, sie bremsen die Ambulantisierung und sorgen für einen höheren administrativen Aufwand.

H+ fordert deshalb sachgerechte ambulante Tarife, die eine effiziente Leistungserbringung angemessen abbilden. Gleichzeitig braucht es bessere Voraussetzungen und gezielte Anreize, damit Netzwerke und Kooperationen unter den Leistungserbringern gefördert werden können. Denn eine nachhaltige Kostendämpfung gelingt nicht durch eine Schwächung der Versorgung, sondern durch deren gezielte Transformation. Die Spitäler und Kliniken sind bereit, diesen Wandel weiter voranzutreiben, für eine qualitativ hochstehende, finanzierbare und langfristig gesicherte Gesundheitsversorgung.

Pressekontakt:

Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin
Tel.: 031 335 11 63
E-Mail: medien@hplus.ch

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von H+ Ihre Spitäler mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: H+ Ihre Spitäler
Weitere Meldungen: H+ Ihre Spitäler
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2026 – 09:20

    Finanzzahlen der Spitäler: Verbesserung ja, Entwarnung nein

    Bern (ots) - Die Auswertung der Finanzdaten von über 90 Prozent der Schweizer Spitäler durch den Verein SpitalBenchmark zeigt für das Jahr 2025 ein zweischneidiges Bild: Die Ertragsmargen haben sich spürbar verbessert, der wirtschaftliche Druck bleibt aber hoch. Noch immer erreichen über 80 Prozent der Akutspitäler die für einen nachhaltigen Betrieb nötige Marge nicht. Die Spitäler sind bereit, die Verlagerung in ...

    mehr
  • 28.08.2026 – 08:58

    AL-Obergrenze: H+ verteidigt Tarifpartnerschaft und fordert rasche Korrekturen

    Bern (ots) - H+ lehnt die Einführung einer AL-Obergrenze im TARDOC weiterhin ab. Angesichts des gesetzlichen Umsetzungsauftrags hat der H+ Vorstand die Einreichung der Tarifversion 2027 inklusive der tarifpartnerschaftlichen Regelung dennoch bestätigt. Unter den gegebenen Umständen ist dies der beste Weg, um den Einfluss der Tarifpartner zu sichern, einseitige ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 09:53

    Spitäler haben investiert - jetzt muss die Digitalisierung im Alltag wirken

    Bern (ots) - Die Spitäler und Kliniken haben ihren Beitrag zur Einführung des elektronischen Patientendossiers EPD geleistet. Nun braucht es in der nächsten Entwicklungsphase konkrete digitale Anwendungen, die Patientinnen, Patienten und Leistungserbringer im Versorgungsalltag spürbar entlasten. Die Schweizer Spitäler haben ihre Hausaufgaben gemacht: 95 Prozent ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren