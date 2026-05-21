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Sommer-Update 2026: Airbnb jetzt mit noch mehr Möglichkeiten

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San Francisco/Berlin (ots)

Jetzt neu: Mietwagen, Lieferservice für Lebensmittel, Abholung vom Flughafen, exklusive Erlebnisse zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026(TM), Boutique-Hotels und mehr - damit die gesamte Reise noch besser wird.

Im vergangenen Jahr haben wir Erlebnisse und Services auf Airbnb eingeführt. Dadurch wurde ein noch breiteres Angebot auf Airbnb geschaffen, das über Unterkünfte hinausgeht. Zum ersten Mal war es damit möglich, eine Unterkunft zu buchen, eine Stadt gemeinsam mit Locals kennenzulernen und sich ein Abendessen von einem Privatkoch oder einer Privatköchin zubereiten zu lassen - alles durch Buchungen direkt auf Airbnb. Seitdem haben Millionen von Menschen weltweit genau das getan.

In diesem Sommer gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir fügen neue Kategorien von Services hinzu, um jeden Aspekt einer Reise einfacher zu gestalten. Außerdem präsentieren wir neue Erlebnisse, die es nur auf Airbnb gibt - einschließlich exklusivem Zugang zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Zudem nehmen wir Boutique-Hotels und unabhängige Hotels in das Angebot auf Airbnb auf. Und wir erweitern die App um KI-gestützte Tools, die dabei helfen, die perfekte Unterkunft zu finden, Reisen zu planen und bei Bedarf sofort Unterstützung zu erhalten.

"Reisen sollte nicht nur bequem sein, sondern auch bedeutsam. Die besten Reisen helfen dabei, Neues zu entdecken, dazuzulernen und ein wenig verändert nach Hause zurückzukehren. Genau das ermöglichen wir mit Airbnb. Und diesen Sommer bieten wir den Menschen noch mehr Möglichkeiten - von fantastischen Unterkünften und Boutique-Hotels, die sich wie Airbnb anfühlen, bis hin zu unvergesslichen Erlebnissen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft und Services, die das Reisen noch einfacher machen", so Brian Chesky, Mitbegründer und CEO von Airbnb.

Neue Services auf Airbnb machen Reisen noch einfacher

Ein toller Aufenthalt beginnt schon vor dem Check-in. Deshalb führen wir neue Services für jeden Teil einer Reise ein - von der Ankunft am Zielort bis zur Heimreise. Das sind erst die ersten Services, die Gäste dieses Jahr auf Airbnb buchen können - im Laufe des Jahres kommen noch weitere dazu.

Lieferservice für Lebensmittel: Gäste können dafür sorgen, dass bei der Ankunft bereits Lebensmittel bereitstehen, oder diese jederzeit während eines Aufenthalts bestellen. In ausgewählten Städten können sogar Gastgeber:innen die Bestellung entgegennehmen und die Unterkunft vor dem Check-in mit Lebensmitteln eindecken. Gäste auf Airbnb profitieren von einer kostenlosen Lieferung und 10 US-Dollar Rabatt auf eine Bestellung im Wert von mindestens 50 US-Dollar[1]. Verfügbar in mehr als 25 Städten in den USA in Zusammenarbeit mit Instacart.

Gäste können dafür sorgen, dass bei der Ankunft bereits Lebensmittel bereitstehen, oder diese jederzeit während eines Aufenthalts bestellen. In ausgewählten Städten können sogar Gastgeber:innen die Bestellung entgegennehmen und die Unterkunft vor dem Check-in mit Lebensmitteln eindecken. Gäste auf Airbnb profitieren von einer kostenlosen Lieferung und 10 US-Dollar Rabatt auf eine Bestellung im Wert von mindestens 50 US-Dollar[1]. Verfügbar in mehr als 25 Städten in den USA in Zusammenarbeit mit Instacart. Abholung vom Flughafen: Über Welcome Pickups kann ein privater Fahrdienst zu und von der Unterkunft auf Airbnb gebucht werden. Die Fahrer:innen verfolgen den Flugstatus und empfangen die Gäste persönlich am Ankunftsort. Gäste auf Airbnb erhalten 20 % Rabatt auf jede Fahrt.[2] Jetzt in über 160 Städten weltweit verfügbar.

Über Welcome Pickups kann ein privater Fahrdienst zu und von der Unterkunft auf Airbnb gebucht werden. Die Fahrer:innen verfolgen den Flugstatus und empfangen die Gäste persönlich am Ankunftsort. Gäste auf Airbnb erhalten 20 % Rabatt auf jede Fahrt.[2] Jetzt in über 160 Städten weltweit verfügbar. Gepäckaufbewahrung: Dank unserer Partnerschaft mit Bounce können Gäste ihr Gepäck vor dem Check-in oder nach dem Check-out aufbewahren lassen. In der App werden Abgabestellen in der Nähe angezeigt, mit einer genauen Angabe, wie weit sie von der jeweiligen Unterkunft entfernt sind. Gäste auf Airbnb erhalten 15 % Rabatt[3] und Zugang zu über 15.000 Standorten in 175 Städten.

Dank unserer Partnerschaft mit Bounce können Gäste ihr Gepäck vor dem Check-in oder nach dem Check-out aufbewahren lassen. In der App werden Abgabestellen in der Nähe angezeigt, mit einer genauen Angabe, wie weit sie von der jeweiligen Unterkunft entfernt sind. Gäste auf Airbnb erhalten 15 % Rabatt[3] und Zugang zu über 15.000 Standorten in 175 Städten. Mietwagen: Fast ein Viertel der Gäste auf Airbnb mieten während des Aufenthalts ein Auto.[4] Ab diesem Sommer können sie direkt in der App einen Mietwagen buchen. Wir zeigen Fahrzeuge in der Nähe der gebuchten Unterkunft an und schlagen das passende Auto für die Reisegruppe vor. Bei der erstmaligen Miete eines Autos auf Airbnb erhalten Gäste 20 % Guthaben zurück, das sie für die nächste Buchung eines Aufenthalts, eines Services oder eines Erlebnisses verwenden können.

Erlebnisse, die es nur auf Airbnb gibt

Gäste lieben Erlebnisse auf Airbnb und bewerten sie im Durchschnitt mit 4,93 von 5 Sternen.[5] In diesem Sommer fügen wir Tausende weitere Erlebnisse von und mit Locals in den Kategorien hinzu, die bei Reisenden am beliebtesten sind: Sightseeing, Esskultur und Veranstaltungen.

Sightseeing à la Airbnb: Mehr als 75 % der Reisenden besuchen eine Sehenswürdigkeit, wenn sie in eine neue Stadt reisen.[6] Jetzt können sie die berühmtesten Orte der Welt gemeinsam mit Locals erkunden, die diese bestens kennen. Auf Airbnb werden mittlerweile mehr als 3.000 Erlebnisse rund um Sehenswürdigkeiten angeboten - vom Tower of London über den Tokyo Skytree bis hin zum Tadsch Mahal.

Mehr als 75 % der Reisenden besuchen eine Sehenswürdigkeit, wenn sie in eine neue Stadt reisen.[6] Jetzt können sie die berühmtesten Orte der Welt gemeinsam mit Locals erkunden, die diese bestens kennen. Auf Airbnb werden mittlerweile mehr als 3.000 Erlebnisse rund um Sehenswürdigkeiten angeboten - vom Tower of London über den Tokyo Skytree bis hin zum Tadsch Mahal. Esskultur: Auf Airbnb werden mehr als 2.500 Erlebnisse zum Thema Esskultur angeboten. Diese ermöglichen exklusive Einblicke in die Welt der Köch:innen, der Märkte und der Kulinarik, die einen Ort prägen. Dank Partnerschaften mit "Chef's Table" und dem Grand Central Market besteht die Möglichkeit, mit Gianfranco Pascucci - dem Chefkoch im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant "Pascucci al Porticciolo" in Rom - ein 6-Gänge-Menü mit passenden Weinen zu genießen oder im Pariser "De Vie", einer der besten Bars der Welt, Cocktails zu mixen.

Auf Airbnb werden mehr als 2.500 Erlebnisse zum Thema Esskultur angeboten. Diese ermöglichen exklusive Einblicke in die Welt der Köch:innen, der Märkte und der Kulinarik, die einen Ort prägen. Dank Partnerschaften mit "Chef's Table" und dem Grand Central Market besteht die Möglichkeit, mit Gianfranco Pascucci - dem Chefkoch im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant "Pascucci al Porticciolo" in Rom - ein 6-Gänge-Menü mit passenden Weinen zu genießen oder im Pariser "De Vie", einer der besten Bars der Welt, Cocktails zu mixen. FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Auf Airbnb werden in sechs Austragungsstädten einzigartige Erlebnisse zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft angeboten. Gäste können die Weltmeisterinnen Abby Wambach und Julie Foudy zu einer exklusiven Watch-Party in Los Angeles begleiten, während die USA gegen Australien antreten. Oder sie begeben sich selbst auf den Platz, um mit Javier Mascherano, dem argentinischen Fußballidol und ehemaligen Trainer von Inter Miami, zu trainieren.

Boutique-Hotels und unabhängige Hotels

Diesen Sommer nehmen wir Tausende von Boutique-Hotels und unabhängigen Hotels in das Angebot auf Airbnb auf. Gäste können fantastische Hotels an 20 Top-Reisezielen auf der ganzen Welt finden - darunter New York, Paris, Madrid, London, Barcelona, Rom und Singapur. Im Laufe des Jahres werden weitere Städte hinzukommen. Jedes Hotel wird auf Basis seiner Lage in der jeweiligen Nachbarschaft, seines Designs und seiner Gastfreundschaft ausgewählt.

Hotels, die sich wie Airbnb anfühlen: Gäste können Hotels in einigen der besten Stadtviertel der Welt finden und buchen. Jedes Hotel wird von Airbnb ausgewählt, große Ketten sind nicht dabei.

Gäste können Hotels in einigen der besten Stadtviertel der Welt finden und buchen. Jedes Hotel wird von Airbnb ausgewählt, große Ketten sind nicht dabei. Bestpreisgarantie: Wenn Gäste anderswo einen günstigeren Preis für dasselbe Hotel finden, zahlen wir ihnen die Differenz in Form von Airbnb-Guthaben zurück.[7]

Wenn Gäste anderswo einen günstigeren Preis für dasselbe Hotel finden, zahlen wir ihnen die Differenz in Form von Airbnb-Guthaben zurück.[7] Hotel buchen, bis zu 15 % Guthaben auf Airbnb erhalten: Wenn Gäste eines der von uns ausgewählten Hotels buchen, können sie bis zu 15 % Guthaben für ihre nächste Unterkunft auf Airbnb erhalten. Bereits heute in den wichtigsten Städten weltweit verfügbar - weitere folgen in Kürze.[8]

Neue Möglichkeiten zum Entdecken, Planen und Reisen auf Airbnb

Schon beim Öffnen der App wird alles auf der neuen Startseite angezeigt. Wir machen es außerdem noch einfacher, die perfekte Unterkunft zu finden, Reisen mit Freund:innen und der Familie zu planen und bei Bedarf sofort Unterstützung zu erhalten.

KI-generierte Highlights aus Bewertungen: Auf Airbnb gibt es über eine Milliarde Bewertungen von Gästen und Gastgeber:innen. Doch jetzt müssen sie vor der Buchung nicht mehr alle durchgelesen werden. Unsere Modelle fassen die Bewertungen für jedes Inserat zusammen und heben hervor, was Gästen wirklich wichtig ist, wie zum Beispiel die Lage, die Ausstattung, die Familienfreundlichkeit und mehr.

Auf Airbnb gibt es über eine Milliarde Bewertungen von Gästen und Gastgeber:innen. Doch jetzt müssen sie vor der Buchung nicht mehr alle durchgelesen werden. Unsere Modelle fassen die Bewertungen für jedes Inserat zusammen und heben hervor, was Gästen wirklich wichtig ist, wie zum Beispiel die Lage, die Ausstattung, die Familienfreundlichkeit und mehr. KI-gestützter Vergleich: Wenn Gäste Unterkünfte auf ihrer Wunschliste speichern, dann helfen wir ihnen, die passende für ihre Reise auszuwählen. Eine neue Vergleichsansicht bietet für jede Unterkunft eine KI-generierte Zusammenfassung mit Informationen über die Lage, die beste Ausstattung und mehr. Diese Funktion wird im Laufe des Jahres verfügbar sein.

Wenn Gäste Unterkünfte auf ihrer Wunschliste speichern, dann helfen wir ihnen, die passende für ihre Reise auszuwählen. Eine neue Vergleichsansicht bietet für jede Unterkunft eine KI-generierte Zusammenfassung mit Informationen über die Lage, die beste Ausstattung und mehr. Diese Funktion wird im Laufe des Jahres verfügbar sein. Gemeinsamer Reiseplan: Wir machen es ganz einfach, eine Gruppenreise zu planen. Auf einer neuen Karte im Tab "Reisen" werden Buchungen zusammen mit Restaurants, Erlebnissen und Aktivitäten in der Nähe angezeigt - einschließlich der Fahrzeiten von der Unterkunft aus. Es ist möglich, die Orte zu speichern, die man besuchen möchte, oder sie direkt zum gemeinsamen Reiseplan hinzuzufügen, damit die ganze Gruppe gemeinsam planen kann.

Wir machen es ganz einfach, eine Gruppenreise zu planen. Auf einer neuen Karte im Tab "Reisen" werden Buchungen zusammen mit Restaurants, Erlebnissen und Aktivitäten in der Nähe angezeigt - einschließlich der Fahrzeiten von der Unterkunft aus. Es ist möglich, die Orte zu speichern, die man besuchen möchte, oder sie direkt zum gemeinsamen Reiseplan hinzuzufügen, damit die ganze Gruppe gemeinsam planen kann. Kontakte und Reiselandkarte: Die besten Reiseempfehlungen kommen von Menschen, denen man vertraut. Mit der neuen Reiselandkarte ist es jetzt möglich, Freund:innen und Familienmitglieder als Kontakte hinzuzufügen und herauszufinden, wo die anderen schon mit Airbnb waren und wohin sie als Nächstes reisen werden. Dazu tippt man auf eine beliebige Reise, um zu sehen, was sie gebucht und welche Bewertungen sie abgegeben haben. Man kann Kontakten sogar direkt Nachrichten senden, um Tipps zu erhalten. Diese Funktion wird im Laufe des Sommers verfügbar sein.

Die besten Reiseempfehlungen kommen von Menschen, denen man vertraut. Mit der neuen Reiselandkarte ist es jetzt möglich, Freund:innen und Familienmitglieder als Kontakte hinzuzufügen und herauszufinden, wo die anderen schon mit Airbnb waren und wohin sie als Nächstes reisen werden. Dazu tippt man auf eine beliebige Reise, um zu sehen, was sie gebucht und welche Bewertungen sie abgegeben haben. Man kann Kontakten sogar direkt Nachrichten senden, um Tipps zu erhalten. Diese Funktion wird im Laufe des Sommers verfügbar sein. KI-gestützter Airbnb-Support, weltweit verfügbar: Falls Gäste unterwegs Hilfe benötigen, steht ihnen unser KI-Assistent zur Seite, der als bester KI-Support-Assistent in der Reisebranche eingestuft wurde.[9] Der Assistent ist jetzt in elf Sprachen verfügbar, kennt die Details der jeweiligen Reise und bietet interaktive Karten, mit denen Gäste Probleme direkt im Chat selbst lösen können.[10] Im Laufe des Jahres werden wir den KI-Assistenten um eine Sprachfunktion erweitern, damit Gäste bei einem Anruf schnell Antworten erhalten können.

Neue Services, Erlebnisse und Boutique-Hotels auf Airbnb sind ab heute in ausgewählten Ländern weltweit verfügbar. Mietwagen, geteilte Reisepläne und zusätzliche App-Funktionen werden im Laufe des Sommers eingeführt.

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1: Das Angebot ist nur in ausgewählten Städten in den USA verfügbar. Zeitlich begrenztes Angebot für infrage kommende Bestellungen, solange der Vorrat reicht, bis zum 30.06.2026. Es gelten bestimmte Bedingungen und Gebühren.

2: Das Angebot ist in ausgewählten Städten verfügbar. Ohne Steuern und Gebühren. Es gelten Bedingungen.

3: Das Angebot ist in ausgewählten Städten verfügbar. Ohne Steuern und Gebühren.

4: Basierend auf Umfragedaten von Airbnb vom 25. bis 30. April 2024 mit 2.752 Befragten aus den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Australien.

5: Basierend auf internen globalen Daten von Airbnb zwischen 13. Mai 2025 und 31. März 2026.

6: Basierend auf einer Umfrage unter Reisenden in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Brasilien, Mexiko, Australien, Japan, Südkorea und Indien im vierten Quartal 2024.

7: Gilt nur für ausgewählte Hotels. Anfragen müssen innerhalb von 24 Stunden nach der Buchung gestellt werden. Maximales Guthaben von 400 US-Dollar oder dem Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung. Der Preisunterschied wird ohne Gebühren und Steuern berechnet. Das Guthaben ist ein Jahr lang gültig. Es gelten Bedingungen und Ausschlüsse.

8: Das Angebot für 15 % Guthaben gilt bis zum 31.12.2026 für infrage kommende Hotels. Die Berechnung des Guthabens erfolgt ohne Gebühren und Steuern. Das Guthaben ist ein Jahr lang gültig. Maximales Guthaben von 2.000 US-Dollar oder dem Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung. Es gelten Bedingungen und Ausschlüsse.

9: Basierend auf einem Benchmarking, das von einem führenden externen Beratungsunternehmen zwischen März und April 2026 durchgeführt wurde und bei dem KI-Support-Assistenten auf sechs großen Reiseplattformen in den USA verglichen wurden. Bei der Evaluierung wurde die Performance in Bezug auf die Support-Qualität, die Problemlösung, die Erledigung von Aufgaben und das allgemeine Gesprächserlebnis beurteilt.

10: Diese Funktion ist in Festlandchina nicht verfügbar.

Über Airbnb

Airbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über 5 Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2,5 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Erlebnisse und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise kennenzulernen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können als zukunftsorientiert beurteilt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Verfügbarkeit, den Zeitpunkt und den geografischen Geltungsbereich der Produkte, Services, Erlebnisse und Hotelangebote; unsere KI-Integration, -Funktionen und -Leistung; unsere Partnerschaften mit Dritten; und unsere Werbeangebote, Preise und damit verbundenen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten Zielen abweichen, einschließlich Änderungen der Bedingungen oder der Verfügbarkeit von Partnerdiensten, unserer Fähigkeit, KI-Technologien erfolgreich zu integrieren und einzusetzen, und unserer Fähigkeit, neue Produkte, Dienstleistungen, Erlebnisse und Funktionen innerhalb der erwarteten Zeitpläne einzuführen. Weitere wichtige Faktoren sind unter anderem Änderungen der politischen, geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, auch als Folge geopolitischer Konflikte, sowie andere Risiken, die in unseren Berichten an die Securities and Exchange Commission beschrieben werden, die auch auf unserer Website verfügbar sind.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Informationen, die uns zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.