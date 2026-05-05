Stiftung Kifa Schweiz

Der Monat Mai im Zeichen der guten Tat

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Stiftung Kifa Schweiz sammelt Spenden für Familien mit schwer pflegebedürftigen Kindern

Der Monat Mai im Zeichen der guten Tat

Die Stiftung Kifa Schweiz macht aus dem nationalen «Tag der guten Tat» vom 30. Mai einen ganzen Monat der guten Taten. Ziel der Aktion ist es, Menschen dazu zu motivieren, nicht mehr benötigte Gegenstände zu verkaufen und den Erlös an die Stiftung zu spenden. Mit den Spenden werden verschiedene Entlastungsangebote für Familien mit schwer pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen finanziert.

Seltene und kostbare Augenblicke dank «Zeit schenken»

Entlastungsangebote wie «Zeit schenken» schaffen für betroffene Familien seltene und kostbare Augenblicke: Während das pflegebedürftige Kind von einer Kifa-Pflegefachperson professionell betreut wird, können Eltern bewusst Zeit mit den Geschwisterkindern verbringen. Der lachende Junge auf dem Bild heisst Aloniab und ist schwer pflegebedürftig. Für seinen gesunden jüngeren Bruder sind die Momente besonders wertvoll, in denen er die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Mutter geniessen kann.

Mitmachen und doppelt Gutes tun

Mit dem «Monat der guten Taten» ruft die Kifa dazu auf, aktiv mitzuwirken: Verwandeln Sie nicht mehr gebrauchte Gegenstände in eine Spende und helfen Sie damit betroffenen Familien, im herausfordernden Alltag kleine Auszeiten zu ermöglichen.

www.stiftung-kifa.ch/de/spenden/jetzt-spenden

Spendenaktionen können gerne unter spenden@stiftung-kifa.ch geteilt werden.

Kifa - mehr als Pflege. Die Kinderspitex der gemeinnützigen Stiftung Kifa Schweiz ist einzigartig!

Weiteres Material zum Download Dokument: 20260430_Medienmitte~rsion_Renteria.docx