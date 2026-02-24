Medi-Globe GmbH

Medi-Globe bringt mAI Companion® auf den Markt, die weltweit erste KI‑Assistenz-Software für die endoskopische Ultraschalluntersuchung der Bauchspeicheldrüse - jetzt für die klinische Nutzung in Europa CE-zertifiziert

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rohrdorf (Achenmühle) (ots)

Medi‑Globe kündigte heute die Markteinführung von mAI Companion® an, einer medizinischen Weltneuheit. Die Echtzeit-KI‑Lösung unterstützt Ärzte bei der Diagnostik potenzieller Krebsleiden der Bauspeicheldrüse (Pankreas), indem Neugewächse (Läsionen) während der endoskopischen Ultraschalluntersuchung (EUS) dargestellt werden. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine der tödlichsten und am schwersten erkennbaren Krebsarten, bei der eine frühere Identifikation den Krankheitsverlauf entscheidend verändern kann.

mAI Companion® wurde über mehrere Jahre gemeinsam mit dem IHU Straßburg entwickelt und hat jetzt die MDR‑CE‑Zertifizierung erhalten.

Eine der größten Herausforderungen der medizinischen Bildgebung

Pankreaskrebs zählt weltweit zu den tödlichsten Tumorerkrankungen; eine frühzeitige Erkennung kann die Überlebenschancen erheblich verbessern. EUS bietet hochauflösende, detaillierte Bildgebung und ermöglicht gezielte Biopsien - doch die Methode erfordert jahrelange Erfahrung der Ärzte, und fast unmerkliche Neugewächse bleiben häufig schwer zu erkennen.

mAI Companion® fungiert als intelligentes „zweites Augenpaar“ während der EUS und analysiert in Echtzeit die Strukturen der Bauchspeicheldrüse, um solide und zystische Neugewächse hervorzuheben, die sonst möglicherweise unentdeckt bleiben würden. Das erwartete Ergebnis: höhere diagnostische Sicherheit, systematischere Untersuchungen und weniger übersehene Befunde - und damit frühere Identifikation von Pankreasläsionen, auch in Stadien, in denen Behandlungsmöglichkeiten und Überlebenschancen deutlich besser sind.

Auf Expertenwissen aufgebaut - in bisher unerreichter Dimension

Die Leistungsfähigkeit von KI hängt von der Datenqualität ab, mit der die KI entwickelt wurde. mAI Companion® wurde in Zusammenarbeit mit führenden europäischen Expertenzentren entwickelt und anhand hunderter realer Patientenvideos mit mehr als fünf Millionen Bildern trainiert, die alle von Experten annotiert wurden. Patente für zentrale technologische Elemente wurden in der Zwischenzeit eingereicht. Das Ergebnis ist die neue KI-Software, die jetzt während einer EUS-Untersuchung von Ärzten wie ein vertrauenswürdiger Experte zur Seite stehen kann.

First‑in‑Human‑Einsatz und klinische Evidenz

mAI Companion® wurde bereits vor Markteinführung im Rahmen eines First‑in‑Human‑Einsatzes angewendet - ein Meilenstein, den Medi‑Globe bereits 2022 bekanntgab.

Eine Studie wurde durchgeführt, die aktuell zur Publikation im Peer-Review ist: die randomisierte EUS‑Videostudie mit 57 Endoskopikern zeigt eine signifikant höhere diagnostische Genauigkeit und eine deutliche Reduktion übersehener Läsionen bei Verwendung der KI.

Klare Vorteile für Ärzte und Krankenhäuser

mAI Companion® soll auf allen Ebenen der klinischen Praxis großen Nutzen bieten und insbesondere die Qualität der EUS des Pankreas steigern:

Für erfahrene Endoskopiker: Höhere Sicherheit für die Ärzte in komplexen oder uneindeutigen Fällen durch Echtzeit‑KI‑Unterstützung als zusätzliches Augenpaar, z. B. bei kleinen, schwer auffindbaren Läsionen.

Für endoskopische Abteilungen: Standardisiertere EUS‑Qualität über verschiedene Anwender hinweg durch geringere Variabilität und schnelleres Lernen von jüngeren Ärzten.

Für Krankenhäuser: Stärkung der Reputation und des akademischem Ansehens, sowie ein Führungsanspruch bei der Versorgung bei Pankreaskrebs.

Zusammengefasst wird erwartet, dass diese Vorteile zu konsistenteren Resultaten und besserer Qualität der Untersuchungsergebnisse führen können. Eine frühere und zuverlässigere Läsionserkennung unterstützt schnellere Diagnosen, frühzeitigere Therapieentscheidungen und insgesamt bessere Behandlungspfade in einer Erkrankung, bei der Zeit und Qualität entscheidend sind.

Stimmen aus der Fachwelt

„Dieses Produkt wird die Pankreasversorgung revolutionieren - Leben retten und unsere Arbeit als Ärzte erleichtern. Medi‑Globe hat das Potenzial der KI sehr früh erkannt und sich schnell für eine Produktentwicklung entschieden. Medi-Globe verdient Anerkennung dafür, das weltweit erste KI‑unterstützte EUS‑Produkt auf den Markt gebracht zu haben. Die Zusammenarbeit mit unserem F&E‑Team und dem renommierten wissenschaftlichen Beirat war von Anfang bis Ende hervorragend. Die Entwicklung von mAI Companion® sollte als Modell für die zukünftige Einführung von KI‑Medizinprodukten in der interventionellen Endoskopie dienen.“ - Prof. Dr. Lee Swanstroem, Interventioneller Endoskopiker, Oregon Health and Science University, Portland, Oregon, USA, und Director Emeritus, IHU‑Straßborg Institute of Image Guided Surgery, Straßburg, Frankreich

„Als wir vor sieben Jahren am IHU in Straßburg das Forschungsprojekt starteten, war es ein Traum, ein Produkt zu entwickeln, das Ärzten bei der vollständigen Untersuchung der Bauchspeicheldrüse hilft. Jetzt ist dieser Traum Realität. Ich sehe mAI Companion als große Chance für die Medizin, damit mehr Gastroenterologen ihren Patienten eine qualitativ hochwertige und gleichbleibende EUS des Pankreas anbieten können - was zu einer frühen Diagnose von Pankreaserkrankungen und ‑krebs führt. Ich bin überzeugt, dass diese KI uns Ärzte dabei unterstützen wird, Leben zu retten. mAI Companion wird mein Begleiter sein.“ - Dr. Leonardo Sosa Valencia, Klinischer Gastroenterologe, IHU, Straßburg, Frankreich

„Dies ist ein Meilenstein in der Geschichte von Medi Globe: Die weltweit erste KI-Software für die endoskopische Ultraschalluntersuchung der Bauchspeicheldrüse steht Ärzten in Europa jetzt zur Verfügung. Um mAI Companion® vom Konzept zur klinischen Realität zu bringen, waren intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit unseren Partnern am IHU Straßburg und die kontinuierliche Unterstützung unseres hochkarätigen medizinischen Beraternetzwerks aus 10 Ländern erforderlich. Ich bin allen dankbar, die uns dabei unterstütz haben, die hochspannende Innovation in dieser kurzen Zeit zum Erfolg zu führen.“ - Marc Jablonowski, Managing Director, Medi‑Globe, Rohrdorf, Deutschland

„Die termingerechte und budgetkonforme Umsetzung dieses Programms spiegelt unseren disziplinierten Ansatz von den frühen Prototypen bis zur MDR‑CE‑Zertifizierung wider — mit rigoroser Ingenieursarbeit, enger klinischer Zusammenarbeit und einem starken Fokus auf Qualität und Compliance.“ - Dr. Markus Schönberger, President, iGlobe Scientific, Straßburg, Frankreich

Eine neue Ära evidenzbasierter KI in der Endoskopie

Die Einführung von mAI Companion® ist ein Schlüsselmeilenstein in Medi‑Globes Engagement für klinisch validierte, evidenzbasierte KI‑Lösungen, die sicher in den klinischen Alltag integriert werden können - zur Unterstützung früherer Interventionen und verbesserter Behandlungswege.

Mit der CE‑Zulassung ist mAI Companion® nun für den klinischen Einsatz in der EU freigegeben; erste Installationen an führenden europäischen Zentren laufen bereits, und eine breitere Einführung ist geplant.