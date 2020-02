Rock the Ring AG

Rock the Ring: 3 Doors Down heizen am Freitag als Headliner ein

Nach der Bekanntgabe von Weltstars wie Foreigner, Supertramp's Roger Hodgson und Nena, gibt das Festival Rock the Ring zwei weitere Top-Acts bekannt, die vom 18. - 20. Juni 2020 in Hinwil die Bühne rocken werden. Am Freitag, 19. Juni können sich Rock-Fans als Headliner auf die weltbekannte Kult-Rockband 3 Doors Down freuen. Und auch die US-amerikanische Glam-Metal-Band Steel Panther wird am Donnerstag, 18. Juni für noch mehr Vielfalt und Farbe auf dem Rock-the-Ring-Gelände sorgen.

Alle Informationen zum diesjährigen internationalen Line-up vom Rock the Ring entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial der Künstler und Impressionnen der vergangenen Rock-Festivals finden Sie hier.

