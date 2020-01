Weleda AG

Nataliya Yarmolenko neu in der Weleda Geschäftsleitung

Arlesheim / Schwäbisch Gmünd (ots)

Die Weleda AG, Marktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel, hat zum 1. Januar 2020 ihre Geschäftsleitung ergänzt. Nataliya Yarmolenko ist als CCO (Chief Commercial Officer) für den Geschäftsbereich Markt der internationalen Weleda Gruppe verantwortlich.

Sie folgt Andreas Sommer nach, der das Unternehmen zum 30. September 2019 verlassen hat. Nataliya Yarmolenko ist seit 2002 bei Weleda tätig und hat zuletzt als Regionaldirektorin erfolgreich die Regionen Ost- und Nordeuropa sowie Mittlerer Osten verantwortet. Mit ihrer langjährigen Managementerfahrung ist sie bestens mit den Marktthemen von Weleda vertraut und verfügt als Ärztin über tiefe Kenntnisse der Weleda Pharmasparte.

Die Geschäftsleitung des Unternehmens besteht damit aus: CRDO Dr. Aldo Ammendola (Forschung und Entwicklung), CFO Michael Brenner (Finanzen und Services, COO Alois Mayer (Herstellung) und CCO Nataliya Yarmolenko (Markt).

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20 Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie auf www.weleda.de/ch/at

