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Les PME suisses ne sont pas encore entrées dans l'ère de l'IA

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Zürich (ots)

Nombreuses sont les PME helvétiques qui n'ont pas encore embarqué dans le train de l'IA. C'est ce que révèle la nouvelle étude "PME Digital Pulse 2026" de localsearch (Swisscom Directories SA) et de la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne (HSLU). Les PME reconnaissent certes le potentiel de l'IA dans le cadre du marketing, mais la plupart d'entre elles ont un net retard à rattraper pour ce qui est de son utilisation.

Principaux résultats de l'étude:

Les PME ressentent les changements liés à l'IA, mais beaucoup ne voient pas la nécessité d'agir.

Seule une PME sur cinq utilise des outils d'IA pour le marketing.

Plus de la moitié des PME n'ont encore jamais vérifié dans quelle mesure elles apparaissent dans les recherches effectuées via l'IA.

Près d'une PME sur deux ne voit pas d'avantage ni de besoin clairs d'utiliser l'IA.

Peu de PME prévoient de se lancer rapidement dans l'IA.

L'étude représentative "PME Digital Pulse 2026" est le fruit d'une coopération entre localsearch (Swisscom Directories SA) et la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne (HSLU). Elle s'intéresse à l'utilisation actuelle et future de l'IA par les PME suisses dans le cadre du marketing. Pour la première fois, elle intègre systématiquement les micro-entreprises de 1 à 9 salariés, qui représentent environ 90% des PME helvétiques.

La mégatendance de l'IA n'épargne pas les PME

Un peu plus de quatre PME sur dix (45%) ont l'impression que leur clientèle utilise de plus en plus les outils d'IA pour rechercher des offres comme la leur. Presque autant (44%) pensent que leurs concurrents utilisent déjà l'IA pour le marketing.

En ce qui concerne les mesures à prendre, l'évaluation est plus prudente: près de la moitié des PME (48%) ne pensent pas que des entreprises comme la leur devraient utiliser l'IA pour le marketing, tandis que 37% sont d'accord avec cette affirmation, et 15% sont indécises (voir figure 1 "L'IA sur le marché et mesures à prendre").

Les PME n'exploitent pas encore tout le potentiel de l'IA

Dans les faits, la majorité des PME ne se servent pas de l'IA: seule une PME sur cinq (21%) utilise aujourd'hui des outils d'IA pour le marketing. On observe d'importantes différences selon la taille de l'entreprise: alors que 49% des moyennes entreprises et 39% des petites entreprises utilisent l'IA, cette proportion n'est que de 18% pour les micro-entreprises (voir figure 2 "Utilisation actuelle de l'IA dans le marketing"). Ces dernières sont donc nettement à la traîne par rapport aux entreprises de plus grande taille.

Beaucoup ne savent pas dans quelle mesure elles sont visibles via l'IA

Actuellement, nombreuses sont les PME qui ne s'intéressent guère à leur propre visibilité dans les recherches effectuées via l'IA: environ six PME sur dix (58%) n'ont encore jamais vérifié quelles informations l'IA communiquait sur leur entreprise. Cette proportion est particulièrement élevée parmi les micro-entreprises: elle est de 60% au sein de celles-ci, contre 45% dans les petites entreprises et 36% dans les moyennes entreprises.

Celles qui se penchent systématiquement sur leur visibilité via l'IA constituent des exceptions. Comme le montre la figure 3 "Gestion de la visibilité dans les recherches via l'IA", seule un peu moins d'une PME sur dix la vérifie systématiquement (8%) ou prend des mesures ciblées pour être trouvée plus facilement et présentée de façon positive (2%).

Or la visibilité dans les recherches via l'IA gagne en importance, car cette dernière entraîne une évolution de la manière dont on effectue des recherches. "Les entreprises qui ne vérifient pas ce qu'une IA indique à leur sujet ne savent pas si et comment elles sont perçues par la clientèle", explique Thomas Wozniak, directeur de l'étude et professeur en comportement des consommateurs et technologie à la HSLU.

Les PME reconnaissent le potentiel de l'IA, mais les avantages et le besoin restent souvent peu clairs

Plus de la moitié des PME suisses s'attendent à ce que l'IA leur apporte un avantage dans le cadre du marketing: 59% estiment que cela permet d'exécuter plus rapidement ces tâches, tandis que 58% tablent sur une réduction de la charge de travail, et 55% sur un marketing plus efficace.

En ce qui concerne les obstacles concrets, les PME déclarent le plus souvent ne pas voir d'avantage ni de besoin clairs de l'IA au sein de l'entreprise (44%), comme le montre la figure 4 "Obstacles à l'utilisation de l'IA dans le marketing". Cette proportion est de 45% pour les micro-entreprises, de 35% pour les petites entreprises, et de 23% pour les moyennes entreprises. "De nombreuses PME reconnaissent l'utilité de l'IA en matière de marketing. Mais les avantages et besoins au sein de l'entreprise restent souvent difficiles à saisir, tout comme la pertinence concrète", explique Thomas Wozniak.

Le deuxième obstacle le plus fréquent est le manque de connaissances pratiques: 39% des PME n'ont pas une idée claire de la manière dont l'IA peut être intégrée au marketing, et 38% manquent de connaissances concernant les outils appropriés. En tout, 57% des PME citent au moins l'un de ces obstacles. En outre, seules 27% d'entre elles osent utiliser l'IA à bon escient pour le marketing.

Le retard des micro-entreprises devrait s'accentuer

Parmi les PME qui n'utilisent pas encore d'outils d'IA dans le cadre du marketing, environ une sur cinq (21%) prévoit de se lancer dans les douze prochains mois. Les différences en fonction de la taille de l'entreprise sont importantes: 47% des moyennes entreprises et 33% des petites entreprises qui ne se servent toujours pas de l'IA envisagent de s'y mettre au cours des douze prochains mois. Parmi les micro-entreprises, cette proportion n'est que de 19% (voir figure 5 "Utilisation prévue de l'IA dans le marketing").

La majorité de celles qui utilisent déjà l'IA pour le marketing veulent s'en servir de manière plus intensive: neuf utilisateurs actuels sur dix (89%) prévoient de recourir encore davantage à cette technologie à l'avenir.

Il n'est pas trop tard pour se lancer

Dans l'ensemble, l'étude montre que de nombreuses PME n'en sont encore qu'à leurs débuts en ce qui concerne l'utilisation de l'IA. Irène Dumas, CMO de localsearch, dresse le bilan suivant: "Les PME suisses ne sont pas encore entrées dans l'ère de l'IA. Mais ce n'est pas trop tard: elles doivent se lancer sans attendre. En identifiant et en exploitant les opportunités que l'IA offre à leur entreprise, elles s'assureront de rester compétitives."

À propos de l'étude

Pour l'étude "PME Digital Pulse 2026", on a interrogé 504 personnes responsables des décisions marketing ou impliquées de manière déterminante dans ce domaine au sein de PME suisses. L'enquête quantitative a été menée du 13 au 21 mai 2026 par l'institut d'études de marché intervista. Pondéré en fonction de la région linguistique et de la classe d'effectifs, l'échantillon est représentatif de la structure des PME suisses.

Les images (y compris 16 graphiques) peuvent être téléchargées ici. Le livre blanc de l'étude peut être consulté sous ce lien.

À propos de localsearch

localsearch (Swisscom Directories SA) est le partenaire marketing en ligne leader pour les PME suisses. Avec digitalONE et advertiseONE, l'entreprise propose des solutions pour favoriser la visibilité numérique, l'acquisition de clients et la croissance. L'IA aide à optimiser les contenus, les processus et les campagnes. Les plateformes local.ch, search.ch, renovero et Comparatif CH font également partie de localsearch.

À propos de la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne - la Haute Ecole Spécialisée de Suisse centrale

La Haute Ecole Spécialisée de Lucerne est la Haute Ecole Spécialisée des six cantons de Suisse centrale. Elle réunit six départements ainsi que le domaine de la santé. Avec quelque 8700 étudiants et 12 000 participants à des formations continues, plus de 270 nouveaux projets de recherche et plus de 2120 employés, elle est la plus grande institution de formation au coeur de la Suisse.