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Malgré un climat morose chez les PME, les artisans suisses restent optimistes

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Zurich (ots)

Alors que de nombreuses PME suisses sont réservées quant à leurs perspectives économiques, le secteur de l'artisanat envisage l'avenir de manière nettement plus positive. 63% des entreprises artisanales interrogées par renovero s'attendent à une amélioration de leur situation économique au cours des prochains mois. Dans le même temps, les donneurs d'ordre donnent de bonnes notes à leurs artisans. C'est ce que révèle le premier baromètre de l'artisanat renovero 2026, pour lequel environ 1300 artisans et donneurs d'ordre ont été interrogés.

Le climat économique général parmi les PME suisses s'est récemment assombri. Selon le baromètre PME 2026 de la NZZ, les PME suisses évaluaient leurs perspectives économiques au printemps avec un pessimisme sans précédent depuis le début de l'enquête en 2021. En revanche, dans le secteur de l'artisanat suisse, la situation est bien différente: 63% des entreprises interrogées s'attendent à une amélioration de leur situation économique au cours des prochains mois. Près d'une sur cinq envisage même une très forte amélioration. Seules 8% prévoient une détérioration, tandis que 29% tablent sur une évolution stable. Le bilan rétrospectif est également positif: 84% des entreprises jugent l'exercice 2025 bon, ou au moins satisfaisant. Seules 15% évaluent négativement l'année écoulée.

La pression concurrentielle préoccupe davantage la branche que le manque de commandes

Malgré ces perspectives positives, la branche reste confrontée à des défis. Contrairement à ce que l'on pense souvent, le manque de commandes n'est pas le problème majeur. Les entreprises citent la pression concurrentielle croissante comme principale préoccupation (56%). Viennent ensuite les coûts élevés liés aux assurances et aux charges sociales (36%). Le volume de commandes insuffisant n'arrive qu'en troisième position (34%). La structure de la branche reste fortement marquée par les petites entreprises: 57% de celles interrogées n'emploient qu'un à deux collaborateurs. Ce sont justement ces dernières qui ont tendance à signaler moins souvent que les grandes entreprises leurs difficultés à recruter une main-d'oeuvre qualifiée.

Les donneurs d'ordre donnent de bonnes notes aux artisans

Du côté de la clientèle, le baromètre de l'artisanat dresse également un tableau positif. Sur une échelle de 1 à 5, les donneurs d'ordre attribuent en moyenne 4 étoiles sur 5 à leurs artisans. L'amabilité (4,3 étoiles), la compétence (4,1 étoiles) et l'accessibilité (4,0 étoiles) sont jugées particulièrement positives. Ces résultats témoignent d'un niveau de confiance élevé entre les donneurs d'ordre et les entreprises artisanales.

Le prix reste un sujet sensible, mais est rarement source de frustration

En matière de coûts, la satisfaction l'emporte également. 30% des donneurs d'ordre indiquent que les travaux réalisés ont été plus chers que prévu. À l'inverse, cela signifie que pour la majorité des clientes et clients, la facture finale a été conforme à leurs attentes.

Selon Florian Laudahn, responsable de la plateforme pour les artisans renovero:

"Le signal envoyé par la branche est réjouissant. La demande de prestations artisanales est bien là, le défi réside dans l'accès à celles-ci. Avec renovero, nous répondons justement au besoin des donneurs d'ordre de trouver la bonne entreprise artisanale au bon moment."

Vers l'étude

Pour établir le baromètre de l'artisanat renovero 2026, ce sont environ 1000 particuliers et près de 300 entreprises artisanales de la communauté renovero qui ont été interrogés en ligne durant le premier semestre 2026. Les particuliers publient des appels d'offres pour des travaux d'artisanat sur la plateforme, et les entreprises utilisent renovero pour trouver des mandats. Cette enquête n'est pas représentative. Les résultats reflètent les opinions des utilisatrices et utilisateurs de renovero. Ils ne permettent donc pas de tirer des conclusions sur l'ensemble de la population ou sur l'ensemble des entreprises artisanales suisses.

À propos de renovero

renovero est la plateforme leader pour les artisans en Suisse. Depuis 2007, elle met en relation des donneurs d'ordre privés et professionnels avec des entreprises artisanales qualifiées. Les donneurs d'ordre peuvent publier gratuitement et sans engagement des appels d'offres et comparer plusieurs offres, tandis que les entreprises artisanales peuvent décrocher de nouveaux mandats. renovero traite chaque année environ 65 000 appels d'offres et collabore avec plusieurs milliers d'entreprises artisanales enregistrées dans toute la Suisse. renovero est une plateforme de localsearch (Swisscom Directories SA).