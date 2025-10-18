Leuk Tourismus

Lancement réussi du Festival du Bhoutan à Loèche

Loèche VS (ots)

Avec une cérémonie de bénédiction par des moines bhoutanais, le " Bhutan Festival Leuk 2025 " a débuté le vendredi 17 octobre dans la commune valaisanne de Loèche, et se prolongera jusqu'au 26 octobre. L'occasion de ce festival est le 20e anniversaire du pont suspendu bhoutanais au-dessus de l'Illgraben.

Le programme du festival est extrêmement varié et offre une large palette de thèmes pour divers intérêts :

Une exposition de l'Académie royale du textile du Bhoutan présente - de manière unique en dehors du Bhoutan - une collection de textiles et artefacts historiques bhoutanais, curatée spécialement pour Loèche. L'exposition du Voluntary Artists Studio VAST Bhutan met en avant les oeuvres d'environ 60 artistes bhoutanaises et bhoutanais contemporains, dont un grand nombre sont personnellement présents à Loèche.

Une exposition photographique sur la nature, la culture et le peuple du Bhoutan offre des aperçus du " Pays du Dragon-Tonnerre ".

De plus, l'EPFL Valais à Sion présente une exposition photographique sur le thème de la fonte des glaciers et des dangers naturels qui en découlent, tant dans l'Himalaya que dans les Alpes.

Des cours journalierssur la calligraphie et le modelage, des excursions dans le parc naturel, des séances quotidiennes de méditation, des projections de films et des tables-rondes complètent le programme.

Le dimanche 19 octobre, la célébration officielle des 40 ans de relations diplomatiques entre le Bhoutan et la Suisse est au programme, et le samedi 25 octobre, la paroisse de Loèche et des moines de trois monastères bhoutanais célèbrent ensemble une cérémonie pour le 20e anniversaire du pont suspendu.

Toutes les expositions et discussions de panel sont gratuites pour les visiteurs, les ateliers et excursions sont accessibles contre une modeste contribution aux frais.

Le centre du festival, organisé par Leuk Tourismus, est le château médiéval de Loèche dans la vieille ville de Loèche-ville.

Informations : www.leuk.swiss