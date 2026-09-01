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localsearch devient le nouveau Sales Partner de TikTok Channel

Zurich (ots)

TikTok étend son réseau de partenaires en Suisse grâce à localsearch. En tant que nouveau Sales Partner de TikTok Channel, localsearch (Swisscom Directories SA) permet aux PME suisses d'accéder facilement à une publicité professionnelle sur TikTok, et lance à cet effet la nouvelle solution publicitaire "advertiseONE for TikTok".

TikTok compte parmi les plateformes publicitaires numériques qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, et prend de plus en plus d'importance pour les entreprises suisses. En désignant localsearch comme nouveau Sales Partner de TikTok Channel, la plateforme offre une nouvelle possibilité pour aider les petites et moyennes entreprises à se lancer dans la publicité sur TikTok.

Le programme Sales Partner de TikTok Channel a été créé dans le cadre du programme Partenaires marketing TikTok. Ce partenariat permet à localsearch de proposer des solutions publicitaires sur TikTok spécialement adaptées aux besoins des PME. Parallèlement, les clientes et clients bénéficient d'un accès facilité à la plateforme, de possibilités attractives pour se lancer et de la collaboration directe entre TikTok et localsearch.

Dans un premier temps, localsearch lance "advertiseONE for TikTok", une solution publicitaire entièrement gérée et destinée aux PME suisses. L'offre comprend la création d'annonces professionnelles (vidéos et photos), l'optimisation continue des campagnes ainsi qu'un conseil et un suivi personnalisés. Les PME peuvent ainsi utiliser TikTok comme canal publicitaire sans avoir à acquérir de connaissances spécialisées ni à mobiliser des ressources en personnel supplémentaires. TikTok permet aux entreprises de toucher des groupes cibles qui ne sont que partiellement atteints via d'autres plateformes.

"En devenant Sales Partner de TikTok Channel, nous renforçons notre position de partenaire marketing leader pour les PME suisses", déclare Simone Maier, Head of Advertising Products de localsearch. "En collaboration avec TikTok, nous offrons un accès simple et professionnel à un canal publicitaire qui prend de plus en plus d'importance dans l'acquisition de clientèle par voie numérique."

"Chez TikTok, nous nous engageons à aider les marques et les commerçants à trouver sur notre plateforme une voie claire et fiable vers la réussite", a déclaré Brendan Jacobson, Global Head of Channel Partnerships de TikTok. "Nos Sales Partners de TikTok Channel fournissent la technologie et l'expertise pratique nécessaires pour optimiser les processus, améliorer les performances et offrir un soutien à grande échelle. Ainsi, votre marque peut continuer à se concentrer sur sa croissance, tout en obtenant de meilleurs résultats sur TikTok."

À propos de localsearch

localsearch (Swisscom Directories SA) est le partenaire marketing en ligne leader pour les PME suisses. digitalONE et advertiseONE sont deux solutions performantes de localsearch pour aider les entreprises à renforcer leur compétitivité à l'ère du numérique.