"Sports Awards" 2025: les nominé.es de trois nouvelles catégories sont connu.es

Berne/Zurich

Les "Sports Awards" rendent hommage aux personnalités sportives ayant marqué l'année écoulée. Après les nominations dans la catégorie "MVP", c'est désormais au tour du top des catégories "Equipe", "Athlète paralympique" et "Entraîneur/Entraîneuse" d'être dévoilées. L'accompagnement musical de l'émission en direct du 4 janvier 2026 est par ailleurs connu - des prestations de haut niveau attendent les téléspectateur.trices.

Dimanche 4 janvier 2026, les personnalités sportives suisses les plus performantes de l'année écoulée seront récompensées dans le cadre des "Sports Awards". Le vote en ligne pour le.la "MVP" est ouvert jusqu'au 16 décembre sur le site sports-awards.ch. Les nominé.es des catégories "Equipe", "Athlète paralympique" et "Entraîneur/Entraîneuse" sont désormais connu.es. Différents organes ont pu voter sur la base de la présélection du comité électoral.

Nominé.es dans la catégorie "Equipe" de l'année

C'est à l'élite sportive de Swiss Olympic, aux médias sportifs suisses et à sportpress.ch qu'est revenu l'honneur de sélectionner les candidat.es au titre d'"Equipe" de l'année 2025. Les nominé.es sont:

Franjo von Allmen/Loïc Meillard, ski alpin; or CM combiné par équipes

Equipe nationale féminine, football; quarts de finale CE

Equipe nationale masculine, hockey sur glace; argent CM

Nominé.es dans la catégorie "Athlète paralympique" de l'année

Les nominé.es de cette catégorie ont été sélectionné.es par l'élite sportive de Swiss Olympic, les athlètes paralympiques suisses, les médias sportifs suisses et sportpress.ch. Les nominé.es sont:

Catherine Debrunner, parathlétisme; championne du monde sur 100, 400, 800, 1500 et 5000 mètres, victoire aux marathons de Tokyo (record de la distance) et de Londres

Marcel Hug, parathlétisme; champion du monde sur 5000 mètres, victoire aux marathons de Boston, Londres, Sydney (record de distance), Berlin et Chicago

Flurina Rigling, paracyclisme; 2x or CM (contre-la-montre et course sur route), 3x or CM (scratch, course à l'élimination), argent CM (contre-la-montre sur piste)

Nominé.es dans la catégorie "Entraîneur/Entraîneuse" de l'année

L'élite sportive de Swiss Olympic, les entraîneuses et entraîneurs de l'association professionnelle Swiss Coach, les responsables compétition des associations sportives, les médias sportifs suisses et sportpress.ch ont eu l'honneur de sélectionner les candidat.es au titre d'"Entraîneur/Entraîneuse" de l'année. Les nominé.es sont:

Florian Clivaz, athlétisme; or CM sur 100 mètres haies, or CE et argent CM sur 60 mètres haies (en salle) en tant qu'entraîneur de Ditaji Kambundji, or aux CM sur 60 mètres (en salle) en tant qu'entraîneur de Mujinga Kambundji

Patrick Fischer, hockey sur glace; argent CM en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale suisse masculine

Pia Sundhage, football;quarts de finale CE en tant qu'entraîneuse de l'équipe nationale féminine suisse

Le cadre musical assuré par le Zurich Film Orchestra, Anna Rossinelli et Kings Elliot

40 musicien.nes du Zurich Film Orchestra accompagneront la cérémonie d'ouverture des "Sports Awards" avec des bandes-son de films connus, sous la direction du chef d'orchestre Pascal Tsering. Anna Rossinelli - avec "If You Don't Know" - et Kings Elliot - avec "The Promise" - assureront le reste de l'animation musicale du show en direct.