Mike Schärer devient le nouveau responsable RH au sein de la direction de localsearch

Zürich (ots)

Mike Schärer a repris la direction du département RH de localsearch (Swisscom Directories SA) le 12 janvier 2026, en tant que Chief Human Resources Officer. À ce titre, il fait désormais également partie de la direction, âgé de 38 ans.

Mike Schärer possède de nombreuses années d'expérience dans la gestion internationale des ressources humaines: avant de rejoindre localsearch, il a travaillé pendant plus de seize ans pour AXA XL, dont plus de cinq années en tant que Head of HR et membre de l'équipe de direction suisse. Dans le cadre de cette fonction, il était responsable de l'ensemble de l'organisation des RH et de la paie au sein de la division des risques spéciaux, liés aux biens matériels et à la responsabilité civile de la compagnie d'assurance internationale AXA. L'accompagnement de plusieurs réorganisations internationales, l'harmonisation des avantages ainsi que la mise en place et la gestion d'un modèle international de location de services figurent parmi ses principales réalisations.

Mike Schärer a développé sa dimension internationale en collaborant avec des équipes en Europe et en Asie. Gérer des équipes aux cultures diverses et mettre en oeuvre localement des stratégies RH mondiales constituent deux de ses indéniables points forts. Il est titulaire d'un master en gestion des ressources humaines de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse FHNW (2019).

Depuis le 12 janvier 2026, Mike Schärer a rejoint la direction de localsearch en tant que Chief Human Resources Officer et dirige le département RH.

Selon Stefano Santinelli, CEO de localsearch: "Mike Schärer est un responsable RH expérimenté et doté d'un esprit stratégique, qui viendra à la fois épauler notre personnel et renforcer durablement notre culture et le développement de localsearch. Je me réjouis de cette nouvelle collaboration."

Mike Schärer, Chief Human Resources Officer de localsearch: "Je suis extrêmement heureux de faire partie d'une entreprise aussi dynamique et de pouvoir, avec mon équipe et tous les secteurs d'activité, participer au développement et à la transformation de localsearch. Nos collaboratrices et collaborateurs ont démontré de manière impressionnante comment réussir une transformation, grâce à des personnes qui agissent avec courage, assument leurs responsabilités et s'impliquent activement dans le changement."

