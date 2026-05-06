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Success Story localsearch: Visimedia a amélioré sa visibilité en ligne

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Zürich (ots)

Dans le cadre de la série "Success Stories" de localsearch, partenaire numérique des PME suisses, Elvis Muhaxheri explique comment une stratégie numérique ciblée a permis d'améliorer la visibilité en ligne de Visimedia et d'obtenir deux fois plus de visites sur son site web.

À Berne, Visimedia est synonyme d'assistance informatique personnelle, de service clair et de confiance. L'établissement s'adresse tout particulièrement aux seniors en leur proposant de l'aide directement à domicile pour tout ce qui concerne les ordinateurs, les smartphones, les téléviseurs et Internet. Pour être trouvé plus facilement en ligne et acquérir ainsi une nouvelle clientèle, Elvis Muhaxheri a misé sur la collaboration avec localsearch.

Être visible là où les clientes et clients cherchent

En collaboration avec localsearch, la présence numérique de Visimedia a été optimisée de manière ciblée. Elle s'articule autour d'un site web professionnel, d'une meilleure visibilité sur Google, ainsi que d'une présentation claire et compréhensible des prestations.

Le site web est parfaitement relié à Google: il apparaît régulièrement parmi les meilleurs résultats lors de recherches pertinentes concernant tout ce qui relève de l'aide informatique à Berne, que ce soit le service à domicile ou l'assistance pour les seniors. Les clientes et clients potentiels trouvent ainsi rapidement le soutien dont ils ont besoin, et précisément au moment où ils en ont besoin.

Le résultat est facilement mesurable: Visimedia enregistre aujourd'hui deux fois plus de visites sur son site web, et reçoit nettement plus de demandes.

Facteurs de réussite: confiance et accompagnement personnalisé

Un accompagnement personnalisé et facile à comprendre est un élément essentiel de la réussite. Elvis Muhaxheri apporte son soutien à sa clientèle directement sur place et l'accompagne de A à Z: depuis l'achat de nouveaux appareils aux formations personnalisées adaptées aux seniors, en passant par la configuration et le transfert de données.

Cette proximité engendre de la confiance. Nombreux sont les clients et clientes qui recommandent activement Visimedia à Berne, Thoune et Bienne. Combiné à une solide présence en ligne, il en résulte une présentation globale convaincante qui attire durablement une nouvelle clientèle.

Croissance durable avec localsearch

Elvis Muhaxheri est convaincu par cette collaboration:

"localsearch me permet d'être trouvé plus facilement en ligne. Je figure parmi les meilleurs résultats sur Google et j'ai aujourd'hui deux fois plus de visites sur le site web. Cela m'apporte nettement plus de demandes."

Visimedia montre clairement à quel point service local, confiance et visibilité numérique interagissent avec succès. Pendant qu'Elvis Muhaxheri apporte en personne son aide à ses clientes et clients sur place, localsearch gère en coulisses une solide présence sur Internet, et donc une croissance durable.

À propos de localsearch

localsearch est le partenaire marketing en ligne leader pour les PME et les entreprises individuelles suisses. digitalONE et advertiseONE sont deux solutions performante de localsearch pour aider les entreprises à renforcer leur compétitivité à l'ère du numérique.

digitalONE est le pack tout-en-un pour un marketing en ligne moderne: il combine visibilité automatisée, présence en ligne professionnelle, site Internet, magasin en ligne, outil de réservation en ligne, gestion de la réputation et outils de communication avec la clientèle, et propose un accompagnement simple, efficace et personnalisé. Les campagnes publicitaires en ligne basées sur les données sur Google, Meta et d'autres plateformes permettent à advertiseONE d'offrir une portée maximale et des résultats mesurables.

localsearch mise sur la puissance de l'IA: l'intelligence artificielle aide les clientes et clients à créer des contenus, à automatiser et optimiser leurs mesures de marketing numériques. Les assistants basés sur l'IA permettent aux PME de travailler plus efficacement, de gagner du temps et d'améliorer encore la qualité de leur présence numérique. Pour un marketing en ligne encore plus efficace.

Avec local.ch et search.ch, localsearch exploite et commercialise également les plateformes d'annuaires et de réservation ayant le taux de pénétration le plus fort de Suisse. Le portefeuille de marques comprend également renovero, la plateforme leader pour les artisans en Suisse, Localcities, la plateforme pour les communes et les associations, ainsi que le comparateur de branches Comparatif CH.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities et Comparatif CH sont des marques de Swisscom Directories SA, une filiale détenue à 100% par Swisscom SA.