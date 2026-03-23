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digitalONE: TikTok & co. completano l'ecosistema di marketing digitale per PMI

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Zürich (ots)

A soli sei mesi dal grande lancio della nuova generazione di digitalONE a settembre 2025, localsearch (Swisscom Directories SA) amplia il proprio ecosistema di marketing digitale digitalONE con ulteriori funzioni. Naturalmente, tutta la clientela beneficerà di queste novità automaticamente e senza aumenti di prezzo.

digitalONE riunisce in modo intelligente gli elementi centrali per la visibilità digitale in un sistema modulare e interconnesso che include sito web, social media, recensioni, prenotazioni, moduli pubblicitari e ora anche e-commerce. Le PMI scelgono i componenti di cui hanno davvero bisogno e beneficiano allo stesso tempo della costante evoluzione dell'intero ecosistema.

Tom Schläfli, Product Manager di digitalONE: "digitalONE non è una soluzione statica, ma una piattaforma di marketing all-in-one per le PMI in continua evoluzione. Ampliamo costantemente funzioni e canali in modo che le aziende possano beneficiare automaticamente di prestazioni di marketing digitale sempre migliori a un prezzo fisso." Anziché singoli tool in cambiamento costante, digitalONE offre la sicurezza di una pianificazione a lungo termine, dato che tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità sono già inclusi nel prezzo attuale. Questo riduce la complessità e consente alle PMI di tenere il passo dal punto di vista tecnologico senza dover investire budget aggiuntivi.

Nuovi moduli e funzioni della release di marzo

Website XS:

la nuova soluzione di base consente alle PMI di attivare entro sette giorni un sito web moderno con supporto IA.

Assistente IA e Platform Connect:

il nuovo assistente riconosce automaticamente i dati mancanti e guida le PMI in maniera mirata attraverso l'ottimizzazione del profilo. Platform Connect mostra inoltre su quali piattaforme l'azienda è già presente.

TikTok Publisher:

dato che i giovani utilizzano sempre più spesso i social per cercare le PMI, digitalONE consente ora di pubblicare direttamente contenuti anche su TikTok.

Webshop integrato:

un vero e proprio negozio online, inclusi i mezzi di pagamento più diffusi e la marketing automation, è ora parte integrante dell'ecosistema.

Stefano Santinelli, CEO di localsearch, fa il quadro della situazione: "Siamo nel bel mezzo di una nuova value migration. L'intelligenza artificiale sta spostando l'accesso alla clientela in modo più rapido e profondo rispetto a tutti i cambiamenti tecnologici precedenti. Oggi la visibilità è decisiva per la rilevanza, sia per le persone che per i sistemi di IA. Chi non è individuabile e comparabile per gli agenti digitali semplicemente non esiste. Con digitalONE mettiamo a disposizione delle PMI un ecosistema che riduce gli ostacoli amministrativi e le mantiene costantemente al passo dal punto di vista tecnologico."

localsearch affianca le PMI dall'allestimento iniziale all'ottimizzazione continua. In questo modo la vetrina digitale rimane sempre aggiornata ed efficiente, senza alcun impatto sul budget.

Ulteriori informazioni e la possibilità di ottenere una consulenza gratuita sono disponibili all'indirizzo www.digitalone.ch.

Cos'è localsearch

localsearch è il partner leader nel marketing online per le PMI e le aziende individuali svizzere. Con digitalONE e advertiseONE, offre due soluzioni performanti che aiutano le aziende a rafforzare la propria competitività nell'era digitale.

digitalONE è il pacchetto all-in-one per il marketing online moderno, che combina in modo semplice, efficiente e personalizzato visibilità automatizzata, presenza online professionale, sito web, webshop, tool di prenotazione online, gestione della reputazione e strumenti per la comunicazione con la clientela. advertiseONE assicura la massima portata e un successo quantificabile grazie a campagne pubblicitarie online basate sui dati condotte su Google, Meta e altre piattaforme.

localsearch punta sull'intelligenza artificiale per supportare i clienti nella creazione dei contenuti, nell'automazione e nell'ottimizzazione delle loro misure di marketing digitale. Gli assistenti basati sull'IA aiutano le PMI a lavorare in modo più efficiente, a risparmiare tempo e a migliorare ulteriormente la qualità della loro presenza digitale per un maggiore impatto nel marketing online.

Inoltre, con local.ch e search.ch, localsearch gestisce e commercializza le piattaforme di elenchi e di prenotazione con la maggiore copertura in Svizzera. Tra i suoi marchi figurano anche renovero, la piattaforma di artigiani leader in Svizzera, Localcities, dedicata a comuni e associazioni, e il servizio di comparazione dei fornitori Comparazione CH.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities e Comparazione CH sono marchi di Swisscom Directories SA, un'affiliata al 100% di Swisscom SA.