Mike Schärer nuovo responsabile HR nella direzione di localsearch

Il 12 gennaio 2026 Mike Schärer ha assunto la direzione del reparto HR di localsearch (Swisscom Directories SA) in qualità di Chief Human Resources Officer. In questa funzione, il 38enne è anche entrato a far parte della direzione.

Mike Schärer porta con sé un'esperienza pluriennale nella gestione delle risorse umane a livello internazionale. Prima di entrare in localsearch, ha lavorato per AXA XL per oltre 16 anni, oltre cinque dei quali in qualità di Head of HR e membro del team dirigenziale svizzero. In questo ruolo è stato responsabile dell'intera organizzazione HR e Payroll presso la divisione P&C e Specialty Risk della compagnia di assicurazioni globale AXA. Tra i suoi successi più importanti figurano l'accompagnamento di diverse riorganizzazioni internazionali, l'armonizzazione dei benefit e la costituzione di un modello internazionale di prestito di personale, oltre alla responsabilità per quest'ultimo.

Mike Schärer ha acquisito la sua prospettiva internazionale collaborando con team basati in Europa e Asia. La gestione di personale di culture diverse e l'attuazione locale di strategie HR globali sono tra i suoi punti di forza comprovati. Nel 2019 ha conseguito un master in gestione delle risorse umane presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale FHNW.

Il 12 gennaio 2026 Mike Schärer è entrato a far parte della direzione di localsearch in qualità di Chief Human Resources Officer e dirige il reparto HR.

Stefano Santinelli, CEO localsearch: "Con Mike Schärer acquisiamo un dirigente HR esperto e dotato di una mentalità strategica, in grado di rafforzare in modo duraturo i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici, la nostra cultura e l'evoluzione di localsearch. Sono molto soddisfatto di questa collaborazione."

Mike Schärer, Chief Human Resources Officer localsearch: "Sono estremamente felice di far parte di un'azienda così dinamica e di promuovere lo sviluppo e la trasformazione di localsearch insieme al mio team e a tutti i settori d'attività. I nostri collaboratori e le nostre collaboratrici hanno dimostrato in maniera tangibile come portare a termine una trasformazione di successo grazie a persone che agiscono con coraggio, si assumono responsabilità e plasmano attivamente il cambiamento."

Chi siamo

localsearch è il partner leader nel marketing online per le PMI e le aziende individuali svizzere. Con digitalONE e advertiseONE, offre due soluzioni performanti che aiutano le aziende a rafforzare la propria competitività nell'era digitale.

digitalONE è il pacchetto all-in-one per il marketing online moderno, che combina in modo semplice, efficiente e personalizzato visibilità automatizzata, presenza online professionale, sito web, webshop, tool di prenotazione online, gestione della reputazione e strumenti per la comunicazione con la clientela. advertiseONE assicura la massima portata e un successo quantificabile grazie a campagne pubblicitarie online basate sui dati condotte su Google, Meta e altre piattaforme.

localsearch punta sull'intelligenza artificiale per supportare i clienti nella creazione dei contenuti, nell'automazione e nell'ottimizzazione delle loro misure di marketing digitale. Gli assistenti basati sull'IA aiutano le PMI a lavorare in modo più efficiente, a risparmiare tempo e a migliorare ulteriormente la qualità della loro presenza digitale per un maggiore impatto nel marketing online.

Inoltre, con local.ch e search.ch, localsearch gestisce e commercializza le piattaforme di elenchi e di prenotazione con la maggiore copertura in Svizzera. Tra i suoi marchi figurano anche renovero, la piattaforma di artigiani leader in Svizzera, Localcities, dedicata a comuni e associazioni, e il servizio di comparazione dei fornitori Comparazione CH.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities e Comparazione CH sono marchi di Swisscom Directories SA, un'affiliata al 100% di Swisscom SA.