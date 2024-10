Swissmechanic Schweiz

All’Assemblea dei delegati, Swissmechanic Svizzera ha ribadito il proprio impegno a favore delle PMI del settore MEM svizzero, in particolare per quanto concerne le esigenze correlate alla formazione di base e degli adulti nelle professioni MEM. Nuovi membri sono entrati a far parte del Consiglio direttivo, della Commissione per la formazione e di quella per il perfezionamento professionale.

Il 26 ottobre 2024, presso la Certosa di Ittingen (TG), si è svolta l’85a Assemblea dei delegati di Swissmechanic Svizzera, l’associazione delle PMI dell’industria MEM. Nei suoi 85 anni di storia, l’associazione è cresciuta molto e si è sviluppata parallelamente alla tecnica. I valori fondamentali, però, sono rimasti gli stessi.

Il presidente Nicola Roberto Tettamanti guida agilmente l’associazione verso il futuro dal 2022. Di fronte alle numerose sfide, in particolare la penuria di manodopera qualificata e la successione aziendale, il presidente ha sottolineato: «Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: garantire l’attrattività della piazza produttiva Svizzera».

Un argomento centrale è sempre stato, ed è tuttora, la formazione professionale, nonché il suo ulteriore sviluppo nell’ambito dell’attuale revisione della professione, la cui fase di preparazione operativa si concluderà quest’anno. Essa garantirà che la formazione di base delle otto professioni MEM sia attraente per i giovani e orientata al futuro, ma anche che resti al passo con il rapidissimo sviluppo tecnologico e sia conforme alle esigenze delle aziende del settore MEM.

Jürg Marti, direttore di Swissmechanic Svizzera, ha spiegato: «L’anno prossimo si tratterà di preparare l’attuazione per il roll out della revisione delle professioni previsto nel 2026 e, a tale proposito, è importante che l’attuazione sia adatta alle PMI e che le nostre piccole e medie imprese continuino a essere in grado di fornire ai tirocinanti una formazione di alta qualità. In questo modo potremo garantire che la nostra piazza industriale resti competitiva e che anche regioni economiche più periferiche abbiano personale qualificato e PMI forti».

Elezioni

Ueli Meyer e Hansruedi Graf, che hanno lasciato il consiglio direttivo di Swissmechanic, hanno ricevuto un sentito ringraziamento per il loro grande impegno. Pascal Degen, presidente della sezione Due Basilee, nonché titolare e CEO della DERO SA, è stato eletto come nuovo membro del Consiglio direttivo.

Jan Sutter, responsabile formazione di Swissmechanic Soletta, e Patrick Schlenker, responsabile dell’officina meccanica centrale del Biocentro dell'Università di Basilea sono stati eletti come nuovi membri della Commissione per la formazione.

I delegati hanno confermato Daniel Arn, Christoph Nägeli, Christian Gerlach e Matthias Zurbuchen come membri della Commissione per la formazione continua. Come nuovi membri di tale commissione sono stati eletti Roger Portmann, responsabile del ciclo di formazione presso il Centro di perfezionamento Lenzburg (wbz) e Frédéric Grand, docente presso il Centre Valaisan de Perfectionnement Continu (CVPC). Dominik Spycher, responsabile del perfezionamento professionale del Centro di formazione tecnologica (BZT) di Frauenfeld, è nuovo membro ospite della commissione.

Parole di benvenuto e interessante presentazione

Quest'anno Swissmechanic ha avuto l'onore di ricevere le parole di benvenuto di Peter Bühler, Presidente del Gran Consiglio della Turgovia, Walter Schönholzer, Presidente del Governo Cantonale della Turgovia, Martin Hirzel, Presidente di Swissmem, e Urs Furrer, Direttore dell'Associazione Svizzera del Commercio. Dopo la riunione dei delegati, il Prof. Dr. Christoph Schaltegger, Direttore dell'Istituto per la Politica Economica Svizzera (IWP) dell'Università di Lucerna, ha tenuto un'interessante presentazione sul tema del risparmio nella politica federale.

SWISSMECHANIC è l’associazione agile dell'industria PMI-MEM. Le oltre 1400 imprese affiliate impiegano più di 70'000 collaboratrici e collaboratori, di cui 6000 apprendisti, e generano un fatturato annuo di circa 15 miliardi di franchi. L’associazione è suddivisa in 13 sezioni regionali, un centro servizi nazionale, l’organizzazione specialistica sovraregionale Forum Blech e l’organizzazione associata Groupement suisse de l’Industrie des Machines (GIM).