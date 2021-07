Yadea Group

Yadea will mit dem spannenden Studio F.A. weltweit mehr Leben elektrifizieren. Porsche Kollaboration

Shanghai (ots/PRNewswire)

Da elektrische Zweiräder immer beliebter werden, sind die Verbraucher auf der Suche nach aufregenden, designorientierten Fahrzeugen, die Stil und Nachhaltigkeit kombinieren. In einer Ankündigung auf den verschiedenen Social-Media-Seiten der Marke hat Yadea, die führende Marke in der Branche der elektrischen Zweiräder, eine spannende grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Studio F.A. angekündigt. Porsche, die ein stärker designorientiertes Produkt bringen wird, um ein verbessertes High-End-Fahrerlebnis zu bieten.

"Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Studio F.A. bekannt zu geben. Porsche - Ein führendes Designstudio in der Automobilbranche..." schrieb Yadea in einem Facebook-Post am 4. Juli mit den Hashtags #Yadea #StudioFAPorsche #YadeaNewDesign #ElectrifyYourLife #sustainableliving und versprach weitere Details in Kürze.

"Im Laufe der Jahre hat Yadea konsequent nach Perfektion im Design gestrebt. Diese spannende neue Partnerschaft mit Studio F.A. Porsche unterstreicht dieses Bekenntnis zu Stil und Leistung, während wir unsere High-End-Produktlinie aufwerten, um unseren Kunden einen wirklich herausragenden Antrieb zu bieten. Wenn weitere Details unserer Zusammenarbeit bekannt gegeben werden, wird die Welt die Tiefe von Yadeas exzellentem Design begreifen, einen Blick aus erster Hand auf eine neue Form der Markeninternationalisierung werfen und die nächste Evolution unserer Produkte miterleben", sagte Aska Zeng, General Manager von Yadea.

"Yadea hat eine klare Vision für die Positionierung ihrer Marke auf dem Markt, wobei sie großen Wert auf Authentizität, Funktionalität und Einzigartigkeit legen. Studio F.A. Porsche teilt diese Werte und ist stolz darauf, gemeinsam mit Yadea die aufregende neue Vision in die Realität umzusetzen", sagt Roland Heiler, Geschäftsführer von Studio F. A. Porsche.

Yadea hält sich an den Geist der Handwerkskunst und gewährleistet ein Höchstmaß an Qualitätskontrolle, um elektrobetriebene Produkte von Weltklasse zu produzieren. Gleichzeitig legt Yadea großen Wert auf das Produktdesign und ist der Meinung, dass die Ästhetik eines Fahrzeugs entscheidend für das gesamte Fahrerlebnis ist. Die Partnerschaft mit Studio F.A. Porsche untermauert diese Überzeugung, denn Yadea will ein neues Kapitel im Design von High-End-Elektrozweirädern aufschlagen.

"Yadea ist eine führende Marke in der Scooter-Industrie und die Möglichkeit, die Marke auf ihrem Weg zu unterstützen, ist sehr aufregend. Die Handschrift des Studio F. A. Porsche repräsentiert sowohl technische Führerschaft als auch höchste Designqualität in einer Weise, die der Philosophie von Ferdinand Alexander Porsche treu bleibt. Es ist uns eine Ehre, diese Konzepte in die nächste Generation von Zweirädern einfließen zu lassen", sagt Christian Schwamkrug, Designdirektor im Studio F. A. Porsche.

Durch die Zusammenführung der weltweit führenden Zweirad-Rollermarke mit dem führenden Designstudio in der Automobilbranche, Yadea und Studio F.A. Porsche ist auf dem besten Weg, die Zukunft der elektrischen Zweiräder zu definieren. Weitere Details werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Die Welt wartet gespannt darauf, welche Funken die Partnerschaft schlägt, um das Leben weltweit zu elektrisieren.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Die Mission von Yadea ist es, seine Marktführerschaft zu nutzen, um eine Bewegung hin zu umweltfreundlicheren Reiselösungen zu inspirieren. Die Vision von Yadea ist es, weltweit führende Lösungen für Elektrofahrzeuge zu schaffen, indem innovative Technologien entwickelt werden, die internationale Standards für Sicherheit und Qualität erfüllen und übertreffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557263/image_1.jpg