Führungswechsel bei INSIGHT Health: Petra Exner verabschiedet sich in den Vorruhestand

INSIGHT Health GmbH & Co. KG hat zum 1. Januar 2021 zwei Führungswechsel bekannt zu geben: Petra Exner, Vorsitzende der Geschäftsführung, begibt sich in den Vorruhestand und wird von dem langjährigen Geschäftsführer Michael Hensoldt abgelöst. Zudem übernimmt Christian Bensing die Leitung des RX-Bereichs und steigt in das Geschäftsführerteam mit Michael Hensoldt, Torsten Roos, Helmut Schomber und Thorsten Flach auf.

Nach über 20 Jahren bei INSIGHT Health geht die Vorsitzende der Geschäftsführung, Petra Exner, Ende dieses Jahres in den Vorruhestand. Sie war wesentlich am Aufbau des Unternehmens beteiligt und hat es durch sämtliche Höhen und Tiefen wegweisend begleitet. "Die Möglichkeit, INSIGHT Health entscheidend mitzuprägen, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, dass ich dabei sein durfte" verabschiedet sich Exner aus dem operativen Geschäft. In Zukunft wird sie noch beratend für INSIGHT Health tätig sein.

Ihr folgt ab dem 1. Januar 2021 Michael Hensoldt als Vorsitzender der Geschäftsführung. Zu seiner neuen Position sagt er: "INSIGHT Health hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem der führenden Dienstleister im Gesundheitsmarkt entwickelt. Diese Position werden wir mit innovativen Services für unsere Kunden weiter ausbauen. Petra Exner danke ich im Namen der Geschäftsleitung sowie aller Kolleginnen und Kollegen herzlich für ihr Engagement, mit dem sie maßgeblich zum bisherigen Erfolg beigetragen hat". Der Diplom-Kaufmann ist seit mehr als 16 Jahren bei INSIGHT Health tätig und hat in den ersten Jahren als Produktmanager den Bereich der Patientendaten aufgebaut. Heute verantwortet er die Geschäftsbereiche OTC und Care Information, in denen Hersteller mit nicht verschreibungspflichtigen Präparaten sowie aus dem Hilfsmittelbereich betreut werden, und wird diese auch weiterhin leiten.

Ebenfalls zum 1. Januar 2021 wird Christian Bensing in die Geschäftsführung aufgenommen. Er übernimmt den Geschäftsbereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel (RX), den bisher Petra Exner verantwortet hat. Bensing ist seit rund 12 Jahren im Unternehmen und war bisher für den Bereich Subnational Insights & Analytics zuständig.

"Beide Kollegen gehören schon länger zum Führungsteam der INSIGHT Health und ich bin mir sicher, dass sie alle kommenden Herausforderungen annehmen und zielorientiert meistern werden. Dafür wünsche ich ihnen viel Erfolg" blickt Petra Exner zuversichtlich in die Zukunft.

INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und Wien. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

Weitere Informationen: www.insight-health.de.

