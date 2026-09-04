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La CEATE-N propose une nouvelle solution de financement en cas de séisme

Berne (ots)

L'Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA) se réjouit que la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) se soit prononcée en faveur d'une réglementation préventive du financement de la reconstruction à la suite d'un grave tremblement de terre.

L'AECA salue ce pas en avant. La réglementation envisagée prévoit que la couverture des dommages dus aux tremblements de terre, tels qu'ils surviennent statistiquement tous les 100 ans, relève de la responsabilité individuelle. Ce n'est qu'en cas d'événement encore plus grave que la Confédération devrait pouvoir obliger tous les propriétaires d'immeubles à apporter une contribution financière limitée pour faire face aux conséquences d'un tel événement. Cette approche, dite " solution combinée en cas de séisme ", offre ainsi une solution de financement préventive pour l'ensemble de la population, sans peser sur les finances fédérales.

Les établissements cantonaux d'assurance et l'AECA s'engagent d'une manière désintéressée en faveur d'une telle réglementation. Ils sont convaincus que la Suisse doit se prémunir contre les conséquences financières d'un grave tremblement de terre. Sans solution préventive, un tel événement toucherait non seulement directement d'innombrables personnes, mais pourrait également causer des dommages se chiffrant en dizaines de milliards et placer la Confédération face à un défi financier dont l'ampleur est difficile à estimer.

La " solution combinée en cas de séisme " est une solution solidaire. Elle renforce la responsabilité individuelle, garantit la sécurité de la planification et préserve les finances publiques. La recommandation de la CEATE-N offre la possibilité de régler enfin l'un des risques majeurs identifiés pour la Suisse.