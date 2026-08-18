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Nouvelle carte de l'aléa ruissellement

Berne (ots)

Depuis sa mise en ligne en 2018, la carte de l'aléa ruissellement est devenue l'un des principaux outils de référence en matière de prévention des dommages éléments naturels. Précieuse ressource pour les établissements cantonaux d'assurance ainsi que les assureurs privés, elle fait également office d'aide à la planification pour les projets de protection contre les crues et pour l'évacuation des eaux urbaines. À la faveur de nouvelles bases de données et de systèmes de modélisation améliorés, la carte fait actuellement l'objet d'une mise à jour globale ; sa nouvelle version sera mise en ligne début 2027.

Au cours des dernières décennies, le nombre de dommages aux bâtiments occasionnés par les dangers naturels a plus que doublé. Les inondations sont à l'origine d'une part importante de la somme totale des dommages. Les valeurs d'assurance croissantes, l'évolution de la vulnérabilité des bâtiments et l'imperméabilisation accrue des sols contribuent de manière significative à l'augmentation des dommages aux bâtiments. Or, plus de la moitié des dommages causés par les inondations ne sont pas dus à la crue de rivières, de ruisseaux ou de lacs, mais au phénomène du ruissellement de surface.

Pour réduire, voire éviter les dégâts causés par les inondations, les bâtiments devraient être construits et entretenus de manière à résister le plus possible aux intempéries et aux dommages. Mais avant toute chose, il faut connaître le risque de ruissellement de surface existant afin de pouvoir mettre en place des mesures de protection adéquates.

Un instrument clé de la prévention des dommages causés par les inondations

La carte de l'aléa ruissellement indique, pour toute la Suisse, les voies d'écoulement possibles et les zones potentiellement inondées en cas de fortes précipitations. Depuis sa mise en ligne en 2018, elle est devenue un outil indispensable en matière de prévention et comble ainsi une lacune importante dans ce domaine.

De nouvelles bases de données permettent une mise à jour globale

La carte de l'aléa ruissellement a été créée en 2018 sur la base des informations et technologies alors disponibles. Depuis, les bases de données relatives aux précipitations, au modèle de terrain et à la couverture du sol ainsi que la méthode de modélisation du ruissellement de surface se sont améliorées - notamment grâce à la puissance de calcul des ordinateurs qui n'a cessé d'augmenter. C'est la raison pour laquelle il est prévu que la carte de l'aléa ruissellement soit remodélisée et actualisée cette année. Début 2027, elle sera mise à disposition gratuitement et remplacera la carte de l'aléa ruissellement actuelle.

Le projet est à nouveau le fruit d'une collaboration entre l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Association Suisse d'Assurances (ASA) et l'Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA). Il est financé par l'ASA et l'AECA.

Dans le domaine de la prévention des dangers naturels, la sensibilisation de la population joue un rôle essentiel. La nouvelle carte des aléas sera donc accompagnée de plusieurs petites vidéos d'explication sur le ruissellement de surface et sur la carte en question, ainsi que sur les dangers qui menacent les bâtiments. Les vidéos seront publiées les unes après les autres, et seront disponibles sur la page spécifique au ruissellement de surface de la plateforme d'information " Protection contre les dangers naturels ".

Vers la page spécifique : www.protection-dangers-naturels.ch/goa