Spinnaker-Support erhält fünf internationale Stevie® Awards 2020 für Oracle- und SAP-Supportleistungen

Anerkannt für Kundenservice und Innovation für mehrere Mitarbeiter und Serviceteams

Spinnaker Support, ein führender globaler Anbieter von Oracle- und SAP-Support und Managed Services, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der 14. jährlichen Verleihung der Stevie Awards for Sales & Customer Service (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2740062-1&h=1092663022&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2740062-1%26h%3D1861823672%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstevieawards.com%252Fsales%26a%3DStevie%2BAwards%2Bfor%2BSales%2B%2526%2BCustomer%2BService&a=Stevie+Awards+for+Sales+%26+Customer+Service) am 28. Februar 2020 in Las Vegas mit einer Rekordzahl von fünf internationalen Stevie Awards ausgezeichnet wurde. Die Stevie Awards gelten als die weltweit wichtigsten Unternehmensauszeichnungen und würdigen jedes Jahr die besten Kundendienstmitarbeiter, -teams und -abteilungen.

Spinnaker Support erhielt folgende Auszeichnungen:

- Customer Service Department of the Year - Computer Services - Front-Line Customer Service Team of the Year - Technology Industries for the Oracle Support Team - Innovation in Customer Service - Computer Industries for the Global Tax and Regulatory Compliance Team - Woman of the Year in Customer Service - Karen Blazek, Director of Customer Success - Customer Service Leader of the Year - Computer Industries für Iain Saunderson, Chief Technical Officer (https://c212.net/c/link/?t=0&l =de&o=2740062-1&h=551788926&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F% 3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2740062-1%26h%3D2876726840%26u%3Dhttps%253A% 252F%252Fspinnakersupport.com%252Fabout-us%252Fleadership%252F%26a% 3DIain%2BSaunderson%252C%2BChief%2BTechnical%2BOfficer&a=Iain+Saund erson%2C+Chief+Technical+Officer)

Von den mehr als 2.600 Nominierungen wurden nur 35 % als Finalisten berücksichtigt. Die Gewinner wurden anhand der durchschnittlichen Punktzahl von mehr als 150 Fachleuten weltweit in sieben spezialisierten Juryausschüssen ermittelt. Alle fünf von Spinnaker Support eingereichten Nominierungen erhielten eine Auszeichnung, ein neuer Rekord für das Unternehmen.

"Dass wir auch dieses Jahr wieder mit Stevie Awards ausgezeichnet wurden, ist eine Anerkennung für die Betriebsteams, die wir sorgfältig zusammengestellt haben", erklärte Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. "Unser Support-Modell war von Anfang an darauf ausgelegt, einen hervorragenden, sicheren und konformen Kundenservice zu bieten. Wir suchen nur Personen, die bereit sind, über die traditionellen Anforderungen hinauszugehen, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Einstellungspraktiken in den letzten 11 Jahren stets zu einer Kundenzufriedenheit von über 98 % geführt haben.

Maggie Gallagher, President der Stevie Awards, kommentierte: "Jeder Finalist, der nominiert wurde, sollte stolz auf die Arbeit sein, die er in den letzten 18 Monaten geleistet hat, um von den Juroren anerkannt worden zu sein. Sie sollten auch stolz darauf sein, wie gut sie diese Leistungen den Juroren effektiv präsentiert haben".

Informationen zu Spinnaker Support

Spinnaker Support global führend bei Drittanbieter-Support für Oracle und SAP und Managed Services für mittelständische und globale Fortune-100-Unternehmen. Unsere Kunden profitieren von schnellen, umfassenden und kostengünstigen Support-Dienstleistungen, die den reibungslosen, sicheren und konformen Betrieb ihrer Unternehmensanwendungen und Technologien gewährleisten. Egal, ob Sie sofortige Hilfe für die Lösung von vorrangigen Problemsituationen oder laufende Überwachung und Wartung benötigen, wir haben die Lösung für Sie. Dank unserer exzellenten Standards und unseres hervorragenden Fachwissens haben wir das Vertrauen und die Loyalität von mehr als 1.100 Organisationen in 104 Ländern gewonnen. Weiterführende Informationen finden Sie unter website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2740062-1&h=3863627350&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2740062-1%26h%3D1705882737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.spinnakersupport.com%252F%26a%3Dwebsite&a=website).

Informationen zu den Stevie Awards

Stevie Awards werden in acht Programmen vergeben: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards Wettbewerbe erhalten jedes Jahr über 12.000 Beiträge von Unternehmen aus mehr als 70 Nationen. Die Stevies würdigen weltweit Organisationen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, und zeichnen herausragende Leistungen am Arbeitsplatz aus. Mehr über die Stevie Awards erfahren Sie unter www.StevieAwards.com.

