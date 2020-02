Aletsch Arena AG

Aletsch Arena - winterweisse NEWS und Tipps zur Sportferienzeit

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Unbeschreiblich ruhig ist es auf dem schneesicheren, sonnigen Hochplateau der autofreien Aletsch Arena mit ihren urigen Bergdörfern - ein Wintermärchen für Familien, Naturliebhaber und Geniesser. Am UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch fährt man direkt von der Haustür auf die weitläufigen Pisten. Im Blick den 23 km langen Aletschgletscher, den längsten Eisstrom der Alpen und die Walliser Berge (Matterhorn inklusive).

Pünktlich zur Sportferien-Zeit haben wir 3 aktuelle Winter-News-Tipps herausgepickt. Erlebnisse für Naturliebhaber und Ruhesuchende, für Senioren und für Bahn-Fans.

Winter-News 2019/2020: unsere aktuellen Top 3

- Für Senioren Senioren auf die Bretter - https://www.schneesportbettmeralp.ch /detail/news/neu-seniorenunterricht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_ pi1%5Baction%5D=detail&cHash=10b5fcfa42e2b3f15663c8a144b51b2f Die Schweizer Schneesportschule Bettmeralp bietet neu Senioren-Ski-Unterricht an. Mit 81 Jahren zurück auf die Ski? Die Hamburgerin Ursula Sass hat es ausprobiert und ist begeistert. Erfahren Sie mehr zu ihrem Skierlebnis mit Skilehrer Heinz In-Albon hier online und im Download-Bereich. Täglich möglich

- Für Naturliebhaber und Ruhesuchende Silent Walk - Gäste können in die winterweisse Winterwunderwelt eintauchen und den Aletschwald mit allen Sinnen erleben. Beim "sound of silence" walk wird auf Gespräche verzichtet, so dass Gäste die Natur ganz bewusst wahrnehmen können. Reden verboten, geniessen erlaubt. Nächste Termine: 26. Februar 2020 und 25. März 2020

- Für Bahn-Fans, Wintersportler und Touring-Gäste Neuer ÖV-Hub - In Fiesch entstand ein neuer Verkehrsknotenpunkt. Der Jahrhundert-Bau vereint einen neuen Bahnhof mit Zug- und Bus-Terminal und direktem Zugang zu den neuen Gondeln hinauf auf die Fiescheralp. Das Vorzeigeprojekt für den öffentlichen Verkehr bietet nebst nachhaltiger Anreisemöglichkeit, dank kurzer, komfortabler und barrierefreier Umsteigewege einen echten Mehrwert für alle Reisenden und Gäste.

Einladung in die Aletsch Arena

Wollen Sie die Erlebnisse selber testen? Gerne laden wir Sie dazu ein. "Wier gfrewe isch uber ewi Mäldig"

Saisonzeiten Die Wintersaison dauert noch bis 18.4.2020.

Wintersportbericht Alle View-Points Hohfluh/Moosfluh, Bettmerhorn und EGGISHORN sind offen.

Herzliche Berggrüsse