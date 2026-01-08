Franke Group

Franke erwirbt Røros Metall AS, einen führenden Anbieter von Dunstabzugshauben in der nordischen Region

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Aarburg (ots)

Mit der Akquisition von Røros Metall AS stärkt die Franke Gruppe ihre führende Position im Bereich Dunstabzugshauben und beschleunigt die Expansion in der nordischen Region.

Die Schweizer Franke-Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg baut ihre Präsenz in Skandinavien aus und stärkt ihre Kompetenz im Bereich zentraler Lüftung durch den Erwerb von Røros Metall, einem norwegischen Premiumhersteller von RørosHetta-Dunstabzugshauben und Lüftungssystemen. Franke übernimmt sämtliche Anteile an Røros Metall. Finanzielle Details werden nicht veröffentlicht.

Røros Metall wird Teil von Franke Home Solutions, einer Division der Franke Gruppe und weltweit führend in intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Diese Integration stärkt Frankes Position im nordischen Markt, vereint die Kompetenzen beider Unternehmen im Bereich nachhaltiger, energieeffizienter Lüftungslösungen und ermöglicht RørosHetta weiteres Wachstum innerhalb des globalen Franke-Netzwerks.

Das 1946 gegründete Familienunternehmen Røros Metall blickt auf eine lange Geschichte hochwertiger Produkte und technischer Innovationen zurück. 1981 brachte das Unternehmen seine erste Dunstabzugshaube auf den Markt und entwickelte sich seither zu einem wichtigen Player in der nordischen Region. Seit über 20 Jahren arbeitet Røros Metall eng mit Faber, der führenden Marke von Franke im Bereich Küchenlüftung, zusammen und hat so seine Expertise weiter ausgebaut. 2024 übernahm Røros Metall zudem den Vertrieb von Franke-Spülen und -Armaturen in Norwegen.

Håvard Augensen, bisher Eigentümer und CEO von Røros Metall, wechselt in eine neue Rolle als Leiter der Franke-Organisation in der nordischen Region. Er wird massgeblich zum Wachstum der Division Franke Home Solutions beitragen, mit besonderem Fokus auf die Stärkung der Kompetenz im Bereich zentrale Lüftung sowie die Erweiterung der Präsenz in Skandinavien und Europa. Er folgt auf Christoph Stuebi, der die Integration von Røros Metall verantwortet und einen reibungslosen Übergang sicherstellen wird.

"Diese Übernahme ist eine grossartige Chance, unsere globale Präsenz auszubauen und unsere führende Position im Bereich Dunstabzugshauben weiter zu stärken", erklärt Corrado Mura, Präsident/CEO von Franke Home Solutions. "Røros Metall verfügt über eine starke Tradition und einen ausgezeichneten Ruf - eine ideale Ergänzung für die Strategie von Franke."

"Ich freue mich, dass Røros Teil von Franke wird - einer zukunftsorientierten Gruppe mit globaler Vision", sagt Håvard Augensen. "Dieser Meilenstein führt Røros in die Zukunft, ohne die Werte zu verlieren, die unsere Kunden schätzen: exzellenter Service, hochwertige Produkte und verlässliche Partnerschaften. Ebenso freue ich mich auf meine neue Rolle innerhalb von Franke Home Solutions, um das Wachstum in der nordischen Region voranzutreiben und Christoph Stuebi bei der Integration zu unterstützen, damit wir Kontinuität sichern und eine starke Basis für die Zukunft schaffen."

Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche sowie für die professionelle Systemgastronomie und Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt ungefähr 2.42 Milliarden Schweizer Franken. Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr Informationen unter franke.com.

Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Die Division ist weltweit tätig und erwirtschaftet mit rund 4.200 Mitarbeitenden in über 30 Ländern einen Nettoumsatz von 932 Millionen Schweizer Franken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüber hinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zur Luftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktes Wohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationen unter franke.com.

Røros Metall AS wurde 1946 als Kupfer- und Zinnwerk gegründet. Seitdem hat sich die Produktion in verschiedene Bereiche weiterentwickelt, stets geleitet von einer klaren Vision: hochwertige Produkte zu liefern, die auf solidem Handwerk basieren. Lüftung, Dunstabzugshauben und Kühlgeräte sind die Säulen der 80-jährigen Unternehmensgeschichte. Innovation und Kreativität in der Produktentwicklung sind ebenso wie Zuverlässigkeit und hohe Glaubwürdigkeit zentrale Prioritäten geblieben und bilden die Grundlage für den Erfolg von Røros Metall. Heute beschäftigt das Unternehmen 47 Mitarbeitende. Mehr Informationen unter roroshetta.no.