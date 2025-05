Pistor Holding Genossenschaft

Pistor: Generalversammlung bestätigt den Verwaltungsrat

Rothenburg (ots)

Die Pistor Holding Genossenschaft hielt heute in Bad Ragaz ihre 109. ordentliche Generalversammlung ab. Vier Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Antonia Signer, Mitinhaberin der Bündner Bäckerei-Confiserie "Signer Gnuss AG", scheidet aufgrund der erreichten Amtszeitbegrenzung aus.

In Bad Ragaz fand heute die Generalversammlung der Grosshändlerin Pistor statt, welche nebst Bäckereien-Confiserien auch die Gastronomie und den Gesundheitsmarkt beliefert. Der Saal im Grand Hotel war bis auf den letzten der 220 Plätze gefüllt. Die Stimmberechtigten bestätigten folgende Verwaltungsrätinnen und -räte für zwei weitere Jahre in ihrem Amt: Katharina Barmettler-Suter, Marco Berwert und Anton Froschauer. "Die Wiederwahl zeigt, welch grosses Vertrauen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter in Pistor setzen", freut sich Verwaltungsratspräsident Daniel Eichenberger, welcher in seiner Funktion ebenfalls für weitere zwei Jahre wiedergewählt wurde. "Wir werden auch in Zukunft alles tun, um für unsere Kundschaft die effizienteste und zuverlässigste Partnerin zu sein." An der Generalversammlung genehmigten die Stimmberechtigten ausserdem den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Verwendung des Bilanzgewinnes und erteilten den Führungsgremien Entlastung.

Antonia Signer tritt nach 12 Jahren ab

Aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht mehr im Verwaltungsrat mittun kann Antonia Signer, Mitinhaberin der Bäckerei-Confiserie "Signer Gnuss AG". Daniel Eichenberger verabschiedete sie mit Worten des Dankes. "Antonia hat grossartigen Einsatz für Pistor geleistet. Ihr Pflichtbewusstsein und ihre konstruktiv-kritische Haltung haben unser Unternehmen weitergebracht." Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Antonia Signer wird an der Generalversammlung vom nächsten Jahr bestimmt, sodass der Pistor Genossenschaft solange sieben Verwaltungsräte vorstehen.

Ausbau der Infrastruktur im Fokus

Den inhaltlichen Schwerpunkt setzte Pistor an der Generalversammlung in Bad Ragaz auf den Ausbau ihrer Infrastruktur. So erweitert die Grosshändlerin laufend ihren digitalen Marktplatz Mercanto, erneuert ihre Verteilzentrale in der Westschweiz und baut den Hauptsitz in Rothenburg aus. Insbesondere wurde die kürzliche Eröffnung der neu gebauten Verteilzentrale Ostschweiz in Sennwald gefeiert, welche die Stimmberechtigten im Anschluss an die Generalversammlung besuchen durften.