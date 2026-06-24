VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Studie belegt: Immer grössere Autos sind ein Sicherheitsrisiko und verschärfen das Platzproblem in den Städten

Die durchschnittlichen Autos werden seit Jahren immer grösser. Eine neue Studie des europäischen Verkehrsverbands Transport & Environment (T&E) zeigt: Neuwagen wachsen im Durchschnitt jährlich um 1,2 Zentimeter in der Länge und um 0,5 Zentimeter in der Höhe. Für den VCS Verkehrs-Club der Schweiz ist diese Entwicklung mit Blick auf die Verkehrssicherheit höchst bedenklich.

Die Studie legt dar, dass der Trend zu immer grösseren Autos bis 2040 europaweit zu rund 2600 zusätzlichen Todesfällen unter verletzlichen Verkehrsteilnehmenden führen könnte. Für SP-Nationalrätin Brenda Tuosto, Mitglied des VCS-Zentralvorstands, ist diese Entwicklung ein Alarmsignal: «Besonders für Kinder, Fussgänger*innen und Velofahrende werden grosse Fahrzeuge zu einem zunehmenden Risiko. Kinder werden vor hohen Fahrzeugfronten übersehen; breitere Autos haben zur Folge, dass der Überholabstand zu Velos schmaler wird. Wir riskieren noch mehr Schwerverletzte und Tote im Strassenverkehr.»

Parkplatzabbau wegen zu grosser Autos

Die Studie stellt überdies fest: Durch das ständige Wachstum der durchschnittlichen Autolänge wird auch immer mehr Parkraum je Fahrzeug beansprucht. «Das ist ein Paradox», meint Brenda Tuosto: «Die Schweiz weist bereits heute einen SUV-Anteil auf, der mit dem der USA vergleichbar ist. Aber je grösser die Autos werden, desto weniger davon finden noch Platz.»

Der VCS warnt vor einer möglichen Folge dieses Trends: Die T&E-Studie zeigt, dass der Wegfall von Parkplätzen dazu führen könnte, dass andere städtische Flächen in Parkraum umgewandelt werden. Das hätte Folgen für Fussgänger*innen und Velofahrende – aber auch für den Anteil von Natur- und Grünflächen.

Für VCS-Zentralvorstandsmitglied Brenda Tuosto ist hier eine klare Grenze erreicht: «Der öffentliche Raum darf nicht weiter dem Autoverkehr geopfert werden – die weitere Zubetonierung gehört dringend gestoppt.» Wer den öffentlichen Raum fair nutzen wolle, müsse verhindern, dass Autos immer mehr Fläche beanspruchen. T&E fordert darum, die durchschnittliche Autogrösse zu reduzieren – zurück auf das Niveau von 2015.

Die vollständige T&E-Studie ist hier zu finden.

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:

Brenda Tuosto, Mitglied Zentralvorstand und Nationalrätin SP/VD, 079 509 58 37

Medienstelle VCS, 079 708 05 36, medien@verkehrsclub.ch

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit 85 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Weitere Informationen: www.verkehrsclub.ch

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