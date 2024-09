Careum

Medienmitteilung: Careum Verlag gewinnt Enterprize 2024 für KI-Lerncoach

Careum Verlag gewinnt Enterprize 2024 für innovativen KI-Lerncoach

Zürich/Bern – Der Careum Verlag hat mit seinem KI-Lerncoach den Enterprize 2024 für herausragende Innovationen in der Berufsbildung gewonnen. Das Tool kommt zunächst in FaGe-Lehrmitteln zum Einsatz und soll künftig breiter vermarktet werden.

Grosse Ehre für den Careum Verlag: Sein KI-gestützter Lerncoach ist als bahnbrechende Innovation in der Berufsbildung ausgezeichnet worden. Das Tool hat beim Schweizer Enterprize 2024 den mit 10'000 Franken dotierten Hauptpreis gewonnen, der von Bundesrat Guy Parmelin überreicht wurde. «Diese Auszeichnung bestätigt unsere Arbeit und motiviert uns, die Digitalisierung der Bildung weiter voranzutreiben», sagt Marion Leu, Leiterin des Careum Verlags.

Der KI-Lerncoach hat sich gegen 16 weitere Projekte durchgesetzt. Die Preisverleihung fand am 17. September 2024 im Rahmen der nationalen Tagung der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung in Bern statt. Der Enterprize, verliehen von der SVC Stiftung für das Unternehmertum und der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung, ehrt herausragende Innovationen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung und wurde in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben.

Massgeschneiderte Lernunterstützung dank KI

Der ausgezeichnete KI-Lerncoach des Careum Verlags bietet eine massgeschneiderte Unterstützung für Lernende, indem er sich an verschiedene Lerntypen anpasst und durch die Analyse von Mimik und Gestik die Lerninhalte optimal vermittelt. Dadurch wird eine interaktive und individuelle Lernumgebung geschaffen, die den Bedürfnissen und dem Lerntempo jedes Einzelnen gerecht wird.

Das Tool analysiert die Lernfortschritte kontinuierlich, sodass der grösstmögliche Lernerfolg gewährleistet wird. Dies führt dazu, dass das Wissen nicht nur gezielter vermittelt wird, sondern auch jederzeit abgerufen werden kann. Der Careum Verlag ist der erste Verlag in der Schweiz, der ein solches KI-Projekt für Lernende realisiert.

Breite Vermarktung des KI-Lerncoachs unter neuer Marke «Sphere»

Zunächst wird der KI-Lerncoach in Lehrmitteln für Fachpersonen Gesundheit (FaGe) zum Einsatz kommen, die für Berufsfachschulen entwickelt werden. Der Careum Verlag sieht jedoch grosses Potenzial für eine breitere Anwendung. Deshalb plant er, den KI-Lerncoach unter der neuen Marke «Sphere» weiterzuentwickeln und breiter zu vermarkten, sodass neben Bildungseinrichtungen auch Unternehmen aus anderen Branchen von der innovativen Technologie profitieren können.

Über den Careum Verlag

Der Careum Verlag in Zürich entwickelt und produziert Lern- und Lehrmittel für Gesundheits- und Sozialberufe. Zudem gibt er Sachbücher rund um das Thema Gesundheit heraus. Die modernen Bildungsmedien für Sekundarstufe II und Tertiärstufe erscheinen schweizweit in mehreren Sprachen in gedruckter und digitaler Form.

