Pestalozzi AG

Pestalozzi Stiftepriis 2024 für sechs Bündner

Es war ein Abend voller Glanz und Anerkennung, als am Freitag, 8. November, die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG den Pestalozzi Stiftepriis 2024 zum 42. Mal verliehen. Die imposante Eventhalle JED Events in Schlieren ZH bildete den perfekten Rahmen, um die 110 jungen Deutschschweizer Talente aus den Bereichen Gebäudetechnik und -hülle sowie Metallbau und -verarbeitung zu ehren. Sechs der Gewinner:innen kommen aus dem Kanton Graubünden.

Lino-Gian Janka aus Rueun (ohne Foto), Enrico Kuhn aus Chur, Massimiliano Pellegrini aus Paspels, Enrico Putzi aus Falera, Janis Renz aus Schiers und Arno Schmid aus Klosters zählen zu den diesjährigen besten Lehrabgänger:innen der Schweiz und dürfen sich über den Pestalozzi Stiftepriis 2024 freuen (siehe Tabelle).

Alle 110 Gewinner:innen des Pestalozzi Stiftepriis 2024 haben im Sommer ihre Ausbildung mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 5.1 und mehr abgeschlossen und als Gewinn eine Auszeichnung sowie einen ultimativen Bluetooth-Lautsprecher Ultimate Ears Boom 3 entgegen genommen

Motivation dank Wertschätzung

Der Pestalozzi Stiftepriis soll die besten Absolvent:innen ihres Jahrgangs würdigen und gleichzeitig die jeweiligen Branchen sowie die Berufsbildung fördern und stärken. Auch aus Sicht der Berufsbildner:innen ist der Stiftepriis ein willkommener Motivationsschub. David Kiener, Berufsbildner Spenglerei von der Technischen Fachschule Bern, sagt: «Der Stiftepriis ist seit jeher eine super Sache und definitiv eine zusätzliche Motivation, ein gutes Qualifikationsverfahren (QV) abzulegen und sich auszeichnen zu lassen.»

Ein Abend, der in Erinnerung bleibt

Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates der Pestalozzi Gruppe, trat in der Schliemer JED Events souverän vor das Publikum und gratulierte allen Gewinner:innen persönlich. «Wir zeichnen nicht nur herausragende Leistungen aus, sondern unterstützen mit Stolz die Zukunft unserer Branche», betont er und unterstreicht damit die Bedeutung, die die Pestalozzi Gruppe der Nachwuchsförderung beimisst. Aber nicht nur die Preisverleihung sorgte für Glanz: Das Komikerduo Lapsus brachte das Publikum mit einer unterhaltsamen Show zum Lachen, während ein gediegenes Dinner den festlichen Abend abrundete.

Nachwuchsförderung, die wirkt

Die Pestalozzi Gruppe ist auch intern stark engagiert: Jedes Jahr starten rund ein Dutzend Lernende ihre Ausbildung in verschiedenen Berufsfeldern des Unternehmens – von KV über Strassentransport bis Logistik. Am Freitag, 22. November, folgt die Verleihung des Prix Apprentissage in Lausanne, der an die besten Lehrabsolvent:innen der Westschweiz geht.

Weitere Informationen zum Pestalozzi Stiftepriis, der Pestalozzi Gruppe und der Gabs AG finden Sie auf: www.stiftepriis.pestalozzi.com

Pestalozzi – Gemeinsam bewegen. Seit 1763

Die Pestalozzi Gruppe ist ein führender Lösungsanbieter, Handels- und Logistikpartner mit einem umfassenden Qualitätssortiment, Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik mit Standorten in Dietikon ZH, Tägerwilen TG und Lonay VD. Das Unternehmen beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120‘000 Artikeln. Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates, führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation. Die Pestalozzi Gruppe beschäftigt rund 370 Mitarbeitende.

Über Gabs AG

Die Gabs AG ist die schweizerische Leaderin unter den Zulieferern für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist die Gabs AG neu auch als Lieferantin für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Die Gebäudehüllenspezialistin kann dank ihres breiten Sortiments von über 16‘000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs AG sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen TG.

Für Rückfragen:

Dominga Rohrer Kommunikationsverantwortliche

Pestalozzi Gruppe Riedstrasse 1, Postfach, 8953 Dietikon 1

Tel: +41 44 743 23 45 dominga.rohrer@pestalozzi.com